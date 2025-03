Blessuregolf die doet dromen? Op zoek naar de achilleshiel van Aston Villa: “Het is een reus op lemen voeten”

Waar liggen er kansen voor Club Brugge? Blauw-zwart kent zijn tegenstander van vanavond al goed, maar stiekem hebben onze landgenoten in aanloop naar het nieuwe Champions League-duel toch in hun vuistje gelachen. De Engelsen kregen echter af te rekenen met een plotse blessuregolf. "En daar liggen kansen voor Club", maakt Extra Time de analyse.

"Al is het jammer dat Mings er niet bij is", grapt Van der Elst wel met een knipoog naar de vorige wedstrijd van Club tegen Aston Villa. Voor wie het zich niet zou herinneren: Mings zorgde toen eigenhandig voor deze knullige tegengoal.

Vooral Pau Torres en Tyrone Mings zijn een stevige aderlating in de defensie van de Brugse tegenstander. De ene zorgt met zijn (uit)voetballend vermogen steeds voor de verzorgde opbouw, de andere is meestal de rots in de branding.

"Het is toch een beetje een reus op lemen voeten", vertelt Filip Joos in Extra Time. "Het is een fantastische en mooie ploeg, maar het verdedigend compartiment hinkt - zeker met deze blessures - toch wat achterop."

"Dat hebben ze soms, hoor. Maar dat zal nu wellicht anders zijn, want ze hebben hun zinnen op deze Champions League gezet. Hun beker van de gewonnen finale tegen Bayern in 1982 (toen nog de Europese Beker der Landskampioenen, red.) staat nog steeds in de spelerstunnel."

"Voor het vorige duel had ik ze bezig gezien tegen Bayern München en waren ze fantastisch goed, maar tegen Club was ik dan wel teleurgesteld achter Het leek alsof het een andere ploeg was: te weinig focus en te weinig intensiteit."

Hoe wankel het verdedigende compartiment bij momenten is bij Villa, met zo'n kamerbrede glimlach spelen de nieuwkomers voorin.

Marcus Rashford kwam deze winter over van Manchester United, waar hij op een zijspoor was beland. Ook Marcos Asensio vergezelde Tielemans en co. En het duo oogstte al lof.



"Ik had een paar statistieken gevonden van Rashford", vertelde voormalig Club-speler Tuur Dierckx in 90 Minutes. "Sinds zijn debuut bij Aston Villa heeft hij de meeste grote kansen gecreëerd in de Premier League en het meest aantal assists."

Ook Filip Joos zag dat Rashford bevrijd aan het voetballen was na zijn transfer: "Heel veel analisten zeiden dat hij meer loopt en gretiger is, maar dat is niet waar. Wél speelt hij beter en met veel meer plezier."

Dat laatste hopen Brandon Mechele en de zijnen maar wat graag af te nemen vanavond.