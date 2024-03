Deila voert gefrustreerde monoloog na kwalificatie in Europa: "Wat er allemaal verschijnt uit kleedkamer, nooit meegemaakt"

vr 15 maart 2024 08:50

De overwinning van de kentering? Volgens Ronny Deila zou het zomaar kunnen dat de Brugse trein weer vertrokken is. De Noor haalt opgelucht adem na kwalificatie voor de kwartfinales in de Conference League. Maar er moest hem op de persconferentie achteraf ook iets van het hart. In een lange monoloog ging hij in op de kritiek in de pers en de druk van het bestuur. "Het is een shitstorm. Maar ik moet erom lachen."

Na afloop van de wedstrijd tussen Club Brugge en Molde zocht de trainer de goedkeurende blik van zijn familie in de tribunes. "Het is toch een droom die uitkomt om in de kwartfinales te staan", haalde Ronny Deila opgelucht adem. "Al mijn spelers presteerden goed. Dat is wat een coach wil zien." "Ook de organisatie en snelheid van het spel zaten goed. Hopelijk kunnen we met dezelfde spelers nu bouwen aan consistentie in onze prestaties." Vlak voor de belangrijkste periode van het seizoen zou dat erg welgekomen zijn. Maar op de persconferentie achteraf was er niet alleen blijdschap en vreugde. Deila bevond zich in een felle storm de voorbije weken en dat moest hem even van het hart.



Hij hield een minutenlange monoloog over gelekte informatie en kritiek in de pers. Deila legde uit wat hij aan het doen is én hoe hij dat doet. Volgens hem is het de juiste manier van werken. "Het is een proces, dat moeten jullie én iedereen begrijpen", richtte hij zich tot het aanwezige journaille.

Bloed zoeken en mensen tegen elkaar opzetten op zoek naar de oorzaak van de slechte resultaten, moeten we te allen tijde vermijden. Ronny Deila

"Het klopt dat ik de spelers gezegd heb dat ze niet voor mij hoeven te spelen, maar voor zichzelf, dat ze ervan moesten genieten dat ze voor een kwartfinale in Europa spelen", bevestigde hij.



Hij noemde daarop de voorbije weken een "shitstorm" en hekelde de aanpak van de pers: "Bloed zoeken en mensen tegen elkaar opzetten op zoek naar de oorzaak van de slechte resultaten, moeten we te allen tijde vermijden."



"Dan bestaat het gevaar dat je je focus verliest en naar elkaar begint te wijzen. Nu wordt er naar mij gewezen, omdat ik verantwoordelijk ben. Daar moeten de spelers zich niet mee bezighouden."



"Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. De spelers moeten niet denken dat het aan hen ligt. Ze hebben me onvoorwaardelijk gesteund en gaan er elke wedstrijd vol voor. Die boodschap wou ik hen geven." (lees voort onder foto)

"Ik zeg altijd wat ik denk, in Noorwegen denken we niet in hiërarchie"

Daags voor de terugmatch gaf de geplaagde Noor aan dat het aan het bestuur is om te beslissen over zijn toekomst. Erkent het bestuur nu ook zijn goeie resultaat van gisteravond?



"Ik wil daar geen energie in steken. Ik ben een eerlijke persoon. Ik zeg altijd wat ik denk."



"In Noorwegen denken we niet in hiërarchie. Respect is het belangrijkste, wie je ook bent. In Noorwegen kan ik tegen de koning zeggen dat hij een klootzak is, als hij een klootzak is. Zo werkt het in Noorwegen, maar misschien is dat anders in andere landen."



"Voor mij betekent respect dat je laat zien wie je bent en de juiste waarden uitdraagt."



"Ik lees nu in de pers verhalen, terwijl er niemand geïnterviewd is. Er staat geschreven "Zoals we denken" of "zoals we weten". Ik lees dan dat ik zondag na de winst tegen OHL in de kleedkamer zei dat het goed was."



"Als ik zulke dingen lees, moet ik lachen. Ik was boos na het verlies in Molde door die late tegengoal. Maar 2,5 dagen later moesten we winnen. Dan zeg je niet in de kleedkamer dat alles slecht was", legde hij zijn filosofie uit.



"Dan begrijp je niets van voetbal. Mensen kopje-onder duwen maakt ze niet beter. Elke wedstrijd opnieuw wordt er hard gewerkt op het veld. Ik geef het toe: we spelen niet fantastisch, maar er zijn positieve zaken merkbaar en daar moeten we op bouwen. Dat is mijn rol: met mensen omgaan en hen klaarstomen voor de volgende wedstrijd."



We mogen een overwinning toch nog vieren? Mogen we geen plezier hebben? Waar zijn we anders mee bezig...? Ronny Deila

"Dus wat er nu gebeurd is, is heel goed, gezien wat er allemaal rond speelt. We mogen een overwinning toch vieren, waar zijn we anders mee bezig? Mogen we geen plezier hebben? Zo is het leven niet. Leven is van elke dag genieten, hard werken en elkaar steunen."



"Maar net zoals in een familie, mag je ook doorspreken."



Deila gaf daarna concrete voorbeelden dat zijn manier van werken spelers beter maakt. "Skov Olsen speelde 3.600 minuten in 7 maanden, daarvoor 3.300 minuten in 16 maanden. En hij scoorde nu 22 goals."



"Ik krijg ook kritiek dat ik Nusa niet gebruik in plaats van Zinckernagel. Maar hoe kan ik Nusa gebruiken, als hij nooit blessurevrij is. Je mag gerust iets tegen mij zeggen, maar het moet waar zijn."



"Wie wil Nusa niet opstellen? Maar ik, wij beschermden hem. Hij wordt verkocht voor 36, 37 miljoen euro. Hebben we dan iets goeds gedaan met hem?"



Of dit een boodschap voor de journalisten is, wilde de perszaal weten? "Voor iedereen. Je moet begrijpen waar het om gaat. Dit is een proces. Daarom lach ik ermee. Niets daarvan is waar."



"Ik weet dat jullie met mensen uit de club praten, waarna er zaken uit de kleedkamer verschijnen. Dat heb ik nog nooit eerder in mijn leven gezien. Ik heb al bij redelijk goede clubs gezeten. Bij Celtic Glasgow kwam het zelfs niet in de buurt..."



"We moeten als club samenwerken. Natuurlijk draait het om de resultaten. Maar er zit veel meer achter. Ik geloof niet in druk en angst zetten in de organisatie, want dan duw je de spelers naar beneden. Ik zal die druk wel opvangen. De jonge spelers hebben vertrouwen nodig, dan kunnen ze kwaliteit en hun potentieel tonen."

We moeten als club samenwerken. Ik geloof niet in druk en angst zetten in de organisatie, want dan duw je spelers naar beneden. Ronny Deila

En nu in Europa? "We geloven dat alles mogelijk is"

Tot slot nog even over de nabije sportieve toekomst. Deila hoopt dat het momentum weer aan blauw-zwarte zijde terechtkomt na de 2 gewonnen wedstrijden.



"We zijn in staat om iedereen te kloppen. Nu moeten we vooruitkijken naar zondag. STVV wordt een lastige wedstrijd waar we 3 punten moeten pakken."



Zal hij Europa nu voorrang geven? "We bekijken het match per match. In elke competitie spelen we mee, we zaten in de halve finales van de beker, nu in de kwartfinales van Europa én in Champions' Play-offs."



"Je hebt de competitie nodig voor een Europees ticket voor volgend seizoen. En in 10 wedstrijden kan alles gebeuren, er staan 30 punten op het spel. We geven niets op voor het afgelopen is."



Al zal het tegen Sint-Truiden wellicht zonder sterkhouder Skov Olsen moeten: "Hij had al last aan zijn lies voor de wedstrijd. Ik zei dat hij moest proberen om alles te geven. Dat heeft hij gedaan en daar ben ik ook heel blij mee."



Waar liggen de ambities in Europa? "Ik wil het makkelijkste pad naar succes", oordeelde Deila. "We hebben ploegen als Besiktas al geklopt, dus we geloven dat alles mogelijk is. We zijn klaar voor wie we ook loten."

We hebben ploegen als Besiktas al geklopt, dus we geloven dat alles mogelijk is. Ronny Deila