Club Brugge wint match van de waarheid tegen Molde en staat in kwartfinale Conference League

De aankondigingen logen er niet om, Club Brugge verscheen na de pijnlijke nederlaag in Molde onder zware druk aan de aftrap. In een halfleeg Jan Breydelstadion trouwens, met amper 13.000 verkochte tickets gaf de 12e man niet thuis. Van een Brugse stormloop was ondanks de hoge inzet geen sprake. Club zat op de trein naar traagheid en bij Molde FK , dat vooral verdedigde en aan tijdwinst dacht, bleven ze tot hun eigen verbazing makkelijk overeind. Pas op het halfuur kwam Club in de buurt van een treffer. Meijer schilderde de bal op het hoofd van Jutgla en die zag zijn kopbal op de paal stranden. Een kwartier later kwam ook Vetlesen op aangeven van Skov Olsen dicht bij de 1-0, maar de Noor kreeg de bal van dichtbij niet voorbij doelman Petersen. In de extra tijd zorgde Andreas Skov Olsen toch nog voor de verlossing. De Deen zette zelf een knappe aanval op, werd in de zestien perfect aangespeeld door Meijer en werkte het ijskoud af. Meteen na de rust sloeg Skov Olsen opnieuw toe. Na een knappe combinatie tussen Vanaken en Jutgla krulde de Deen de 2-0 van net buiten de zestien in de verste hoek. Club zat plots helemaal op koers naar de kwartfinales.

Eén goal van Molde volstond om die koers weer te verstoren, maar de Noren gaven nooit de indruk dat ze er nog in geloofden. Toch was het even schrikken voor Club toen Eriksen gevaarlijk opdook bij een vrije trap van de bezoekers, maar net niet bij de bal kon.



Matchwinnaar Skov Olsen viel halfweg de tweede helft geblesseerd uit. Zijn vervanger Skoras stond amper drie minuten op het veld toen hij de kwalificatie helemaal veiligstelde. Gelanceerd door Vanaken zette hij Hagelskjær in de wind en met zijn linker nam hij ook Petersen te grazen. 3-0 en over & out voor Molde.



Bijna scoorde Club zelfs nog een vierde keer, maar Thiago kon de twijfels niet van zich afschudden. In plaats van de vrijstaande Nusa of Vanaken de 4-0 aan te bieden, knalde Braziliaanse spits over.



Niet dat het nog wat uitmaakte, Club zit met een overtuigende 3-0-overwinning bij de laatste acht in de Conference League.