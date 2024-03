Club Brugge neemt het in kwartfinale van Conference League op tegen PAOK uit Griekenland

Een voorproefje voor de finale in Athene? Club Brugge mag zich alvast opmaken voor een trip naar Griekenland. Blauw-zwart treft PAOK uit Thessaloniki. Geen grote klepper dus voor Ronny Deila en co. In een mogelijke halve finale ontwijkt Club ook nog eens Aston Villa of Lille. Ontdek de volledige loting hier.