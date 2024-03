Club Brugge incasseert nog maar eens een dreun door late nederlaag bij STVV

De positieve flow bij Club Brugge is alweer weg. Na de Europese kwalificatie herviel blauw-zwart tegen STVV in zijn slechte gewoontes. Ondanks een vroege opener van Jutgla bleef het met lege handen achter door een makkelijke gelijkmaker en wéér een tegentreffer in de slotminuten. Bovendien viel Mignolet opnieuw uit. Krijgt Ronny Deila ook dit rechtgetrokken in de interlandbreak?