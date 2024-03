Noodlot slaat opnieuw toe voor Mignolet: Club-doelman moet weer vroegtijdig naar de kant

Een ongeluk komt nooit alleen. Drie weken na zijn blessure tegen Union lijkt Simon Mignolet hervallen in zijn oude hamstringletsel. Tegen STVV moest de doelman na amper 10 minuten naar de kant.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het lichaam van Simon Mignolet spartelt plots tegen.

De marathonman die maandenlang geen wedstrijd van Club Brugge miste, moest nu voor de tweede keer in minder dan een maand tijd vroegtijdig naar de kant.

In het bekerduel tegen Union eind februari kon Mignolet niet meer verder door een scheurtje in zijn hamstrings. De doelman miste drie wedstrijden en maakte donderdag zijn rentree in het belangrijke Europese duel tegen Molde.