Van Champions' Play-offs tot Relegation Play-offs: elke ploeg heeft dit weekend nog iets om voor te spelen

vr 8 maart 2024 15:49

Op 2 speeldagen van het einde is er nog op alle fronten strijd in onze Jupiler Pro League. Elke wedstrijd die dit weekend gespeeld wordt, is er eentje met inzet. Wie heeft wat nog te winnen of verliezen? Een overzicht.

KV Mechelen - Westerlo

KV Mechelen en Westerlo trappen vanavond de op een na laatste speeldag van de competitie op gang. Voor de thuisploeg het ideale moment om de concurrenten voor de Champions' Play-offs onder druk te zetten. Bij winst springt het namelijk voor het eerst dit seizoen de top 6 binnen. En dat met de eindstreep in zicht. Bij Westerlo is het een totaal ander verhaal. De mannen van Rik De Mil moeten naar beneden kijken in plaats van naar boven. Zij staan op 3 punten van de Relegation Play-offs en zijn dus nog niet zeker van het behoud.

KV Mechelen einde 3 - 1 Westerlo

Halverwege de competitie moest KV Mechelen nog vrezen voor de degradatie.

KV Kortrijk - Antwerp

KV Kortrijk is een van de twee ploegen die al zeker is van de Relegation Play-offs, maar dat wil niet zeggen dat het kalf al verdronken is. Omdat de punten niet gehalveerd worden in de degradatiestrijd, mag het de concurrenten niet te ver weg laten lopen. Voor Antwerp kan de top 6 eindelijk een zekerheid zijn na dit weekend. Met 5 punten voorsprong op de eerste achtervolgers zou het in principe niet meer fout mogen lopen voor de regerende landskampioen.

KV Kortrijk einde 0 - 1 Antwerp

KV Kortrijk won vorig weekend de levensbelangrijke kelderkraker tegen RWDM.

Charleroi - Cercle Brugge

Charleroi bevindt zich met een 12e plaats nog net boven de degradatiezone. Met de hete adem van OH Leuven in de nek is elk puntje van levensbelang voor de Waalse ploeg. Cercle Brugge voert met een voorlopige 5e plaats strijd op een totaal ander front. Ondanks de uitschuiver van vorig weekend tegen KV Mechelen beschikt het nog steeds over goede papieren om zich in de Champions' Play-offs te nestelen.

Charleroi einde 0 - 0 Cercle Brugge

Knalt topschutter Denkey de vereniging naar de top 6?

RWDM - Anderlecht

Met een achterstand van 5 punten op de eerste veilige plek wordt het ontlopen van de Relegation Play-offs aartsmoeilijk voor RWDM, maar niet onmogelijk. Om de hoop in leven te houden moet er wel gewonnen worden van Anderlecht. Paars-wit is met een 2e plaats al zeker van de Champions' Play-offs, maar wil meer dan dat. Om Union niet nog verder weg te zien lopen kan het zich geen misstap veroorloven.

RWDM einde 0 - 3 Anderlecht

Anderlecht zet week na week zijn titelambities kracht bij.

KRC Genk - Standard

Met een 6e plaats heeft Genk virtueel het laatste ticket voor de Champions' Play-offs in handen. Als de Limburgers kunnen terugvechten van de uppercut die Club hen vorige week bezorgde, gaan ze in een kansrijke positie naar de laatste speeldag. Bij Standard lijkt de redding een feit, maar dat is het nog niet. Mathematisch zijn de Relegation Play-offs nog mogelijk, al moet het al heel lelijk lopen voor de Rouches als het daar nog wil belanden.

Wat heeft Genk nog in de tank na een zoveelste opdoffer?

KRC Genk einde 1 - 0 Standard

Club Brugge - OH Leuven

Net als bij rivaal Antwerp lijkt de kwalificatie voor de Champions' Play-offs ook voor Club Brugge slechts een kwestie van tijd. Bij winst hebben ze met 100% zekerheid hun ticket op zak. Cadeau zullen ze het wellicht niet krijgen. OH Leuven staat nog net in de degradatiezone en zal er alles aan doen om zich naar veiligere wateren te begeven.

Club Brugge einde 3 - 1 OH Leuven

De feestvreugde bij Club was van korte duur na de koude Noorse douche in Europa.

Union - KAA Gent

Union gaat al zeker als leider de Champions' Play-offs in, maar het is afwachten wat de ontgoocheling tegen Fenerbahçe teweeg gaat brengen. Stoomt de locomotief van Blessin gewoon door of dreigt de trein nu te ontsporen? Met achtereenvolgens Gent en Antwerp zal het zaak zijn om alles snel terug op orde te krijgen. Want Gent mag dan wel in een mindere vorm verkeren, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zorgen deze sprongen voor een haasje over en alsnog een plek in de top 6?

Union einde 1 - 1 KAA Gent

Komt Union de Europese kater te boven in eigen land?

KAS Eupen - STVV

Tot slot is Eupen naast Kortrijk de tweede ploeg die al zeker is van de Relegation Play-offs. Ook zij moeten dus zorgen dat ze blijven aanklampen bij de rest om het gat niet te groot te laten worden. Met STVV lijken ze een tegenstander te hebben die nergens meer voor speelt, maar niets is minder waar. In een scenario waar de beste regisseurs van de wereld jaloers op zijn, kunnen de Kanaries zich alsnog plaatsen voor de Champions' Play-offs. Daarvoor moet het zelf 6/6 pakken en hopen dat alle concurrenten 0/6 scoren. Om het nog wat onmogelijker te maken, moet er een kloof in het doelpuntensaldo van 30 en 21 goed gemaakt worden met respectievelijk Genk en Gent. Onwaarschijnlijk, maar mathematisch kan het nog.

KAS Eupen einde 1 - 0 STVV