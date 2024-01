Luke versus Luke in finale WK-darts: "Het jonge geweld Littler tegen de te kloppen man Humphries"

De finale van het WK darts wordt vanavond een duel der Lukes: Littler vs. Humphries. Voormalig Belgisch dartstopper Erik Clarys heeft gisteravond met volle teugen genoten van twee geweldige halve finales. "Ik verwacht vanavond sowieso een spannende finale", vertelt Clarys aan Sporza.

In de halve finales rekende het 16-jarige supertalent Luke Littler dinsdagavond af met voormalig wereldkampioen Rob Cross. Zijn naamgenoot Luke Humphries walste daarna over die andere toernooiverrassing, Scott Williams. "Het waren twee leuke halve finales, met telkens een Luke in de hoofdrol", glimlacht Erik Clarys. Voor de buitenwereld leest het verhaal van de piepjonge Littler als een sprookje, maar niet voor een kenner als Clarys. "Hij staat er niet van het ene op het andere moment. Littler is al enkele jaren aan het rijpen. Hij heeft ook al heel veel toernooien gewonnen op een heel hoog niveau", klinkt het. Maar het WK, dat is natuurlijk nog andere koek. "Ja, maar hij gooit wel zonder complexen. Littler heeft niks te verliezen. De druk ligt altijd bij de tegenstander. En daar komt dan nog bij dat hij echt een supertalent is."

Bij Littler is ook het rekenwerk fenomenaal. Humphries doet het af en toe meer op de traditionele weg. Erik Clarys

In de finale neemt Littler het straks op tegen Humphries, die al van bij de start van het WK getipt werd als favoriet. In zijn halve finale liet Humphries gisteren geen spaander heel van Scott Williams. "Hij verloor maar 7 legs over 6 sets. Dat is gigantisch", weet Clarys. "Humphries' scorend vermogen was enorm hoog. Als hij vanavond opnieuw zo speelt, zullen we een spetterende finale zien. Het jonge geweld Littler tegen de te kloppen man Humphries." "Ik verwacht sowieso een spannende wedstrijd. Het zijn allebei heel vloeiende en snelle spelers. Alleen is bij Littler ook het rekenwerk fenomenaal. Humphries doet het af en toe meer op de traditionele weg."

Momenteel leeft Littler op een wolk. Zo zie je maar dat je als 16-jarige in deze sport echt heel goed kun zijn Erik Clarys

Clarys hoopt dat de twee tenoren in de finale allebei hun allerbeste niveau zullen halen. "Humphries heeft al een mindere partij achter de kiezen. Tegen Joe Cullen overleefde hij twee matchdarts. Littler heeft alleen nog maar hele goeie wedstrijden gespeeld." "Hopelijk krijgt hij die kleine terugval niet in de finale, want dat zou wel eens een sleutelmoment kunnen zijn. Dan denk ik dat Humphries ermee gaan lopen is." "Maar momenteel leeft Littler op een wolk. Zo zie je maar dat je als 16-jarige in deze sport echt heel goed kun zijn. Stel dat hij wereldkampioen wordt, dan zal volgend seizoen iedereen op een andere manier naar hem kijken. Nu is hij nog een fenomeen, maar dan komt er druk op zijn schouders. Dat wordt dan weer een ander gegeven."