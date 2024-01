Luke Humphries maakt brandhout van Scott Williams en bekampt Luke Littler in WK-finale

Na een dikke twee weken zijn er nog vier kandidaten over voor de wereldtitel in het darts. In de tweede halve finale staan dinsdagavond toernooirevelatie Scott Williams en topfavoriet Luke Humphries tegenover elkaar.



Williams, het nummer 52 van de wereld, zit in de vorm van zijn leven, maar ook zijn tegenstander wierp nooit beter dan nu. Humphries was de voorbije maanden op de majortoernooien quasi onklopbaar en bleef voorlopig ook in Londen foutloos.



Wie bereikt er voor het eerst de WK-finale? Volg het vanavond live op deze pagina met tekstupdates.