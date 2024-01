IJzersterke Humphries maakt einde aan sprookje van 16-jarige Littler en pakt wereldtitel darts

Luke Humphries heeft zich voor het eerst in zijn carrière gekroond tot wereldkampioen darts. De nieuwe nummer één van de wereld maakte tegen tienersensatie Luke Littler een 4-2-achterstand goed en stoomde onverstoord door naar een 4-7-zege. Zo komt er geen happy end aan het dartssprookje van de zestienjarige Littler.

De topfavoriet tegen de tienersensatie. Het WK darts kreeg na drie weken een apotheose om duimen en vingers van af te likken.

Luke Humphries kon als beste speler van het seizoen de kroon op het werk zetten met een eerste wereldtitel, naamgenoot Luke Littler kon dan weer een nieuw stukje dartsgeschiedenis schrijven door op zijn zestiende de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Littler had zich de voorbije weken als jonge snaak de zelfzekerheid zelve getoond, maar ook op hem maakt zo'n eerste WK-finale indruk. In de eerste set vond "The Nuke" zijn ritme niet, Humphries profiteerde.

In set twee begon het beter te draaien voor de zestienjarige. Een geweldige 142-finish zorgde voor een stroomstoot, al snel hingen de bordjes weer gelijk.



Humphries reageerde door set drie te winnen, maar dan kwam de machine genaamd Littler pas echt onder stoom. Met fenomenaal darts won Littler drie sets op een rij: 4-2, Alexandra Palace werd helemaal gek.