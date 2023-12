Eerste ronde is eindstation op WK darts voor Mario Vandenbogaerde, die het laat liggen op de dubbels

Het was geen hoogstaande partij want beide spelers hadden duidelijk last van de zenuwen bij hun WK-debuut. Vandenbogaerde won wel de eerste set, maar daarna stond het geluk meer aan de kant van de Fransman.

Ook al omdat de Belg het te vaak liet afweten op de dubbels. In set 4 kreeg hij bij 2-2 bijvoorbeeld nog de kans om een beslissende set uit de brand te slepen, maar hij miste op dubbel vijf. De Fransman vond zijn dubbel wel en haalde de partij binnen.

En dat was meteen een klein stukje WK-geschiedenis want nooit eerder won een Fransman een match op het wereldkampioenschap.