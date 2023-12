Mike De Decker stoot zonder setverlies door naar 2e ronde WK darts: "Zeer nerveus vooraf, blij dat ik door ben"

"Het leek een dominante overwinning, maar aanvankelijk was dat niet zo," verklaarde de 28-jarige Belg. "Ik was voor de aanvang van de wedstrijd zeer nerveus. Maar na winst in de eerste set, voelde ik me al veel beter."



"Ik luk wel 3 uitworpen van 100 en meer, maar ik kijk nooit naar de statistieken. Het uitwerpen liep vlot, maar in de volgende wedstrijd kan dat weer net andersom zijn. Statistieken zijn maar statistieken."



"Tot nu toe heb ik een vrij goed seizoen achter de rug. De voorbije 2, 3 jaar speel ik mijn beste darts, maar nu vertaalt zich dat in goede resultaten."



"In mijn volgende wedstrijd wacht de Let Razma, de nummer 32 op de wereldranglijst, wat een haalbare kaart moet zijn. Als je het bijvoorbeeld moet opnemen tegen een Luke Humphries, dan denk je meteen.... pff."



"Neen, ik ben nu vooral blij dat ik mijn wedstrijd heb gewonnen."