Wat is de prijzenpot? Welke Belgen doen mee? En wie is de favoriet? Jouw ultieme gids voor het WK darts

Vergeet kerst of oudejaarsavond: het WK darts is het belangrijkste eindejaarsfeest dat voor de deur staat. De komende 3 weken wordt er in het Alexandra Palace in Londen gestreden om de oppergaai in de dartssport. Welke Belgen doen mee? Wie is de grootste favoriet? En hoeveel levert een wereldtitel op? Wij beantwoorden al je vragen.

Waar en wanneer vindt het WK plaats?

Sinds 2007 is het vaste prik: rond de jaarwisseling davert het Alexandra Palace - kortweg "Ally Pally" - in Londen op zijn grondvesten. De grote evenementenhal, die plaats biedt aan 3.000 gek getooide fans, is dan het decor voor dé apotheose van het dartsseizoen: het wereldkampioenschap. Het toernooi start op vrijdag 15 december met de eerste wedstrijden uit de openingsronde en eindigt met de finale op woensdag 3 januari. Tussen 24 en 26 december mogen de spelers even stoom aflaten, want dan wordt er een kerstpauze ingelast.

Hoeveel bedraagt het prijzengeld?

Het WK darts is naast het belangrijkste ook het meest lucratieve toernooi van het jaar. De prijzenpot bedraagt in totaal een kleine 3 miljoen euro, waarvan 580.000 euro naar de winnaar gaat. De verdeling: Winnaar: 580.000 euro

Verliezend finalist: 230.000 euro

Halve finale: 116.000 euro

Kwartfinale: 58.000 euro

Achtste finales: 40.600 euro

Derde ronde: 29.000 euro

Tweede ronde: 17.400 euro

Eerste ronde: 8.700 euro



Alexandra Palace is de komende drie weken het epicentrum van de dartssport.

Hoe ziet het deelnemersveld eruit?

96 darters dromen bij de start van eeuwige roem. Het deelnemersveld telt dit jaar spelers uit maar liefst 27 verschillende landen. Voor wie er nog aan twijfelde: het darts is internationaler dan ooit. Het hoeft niet te verbazen dat bakermat Engeland het meest vertegenwoordigde land is met 28 deelnemers, al neemt het aandeel Engelse spelers de laatste jaren wel gevoelig af. Op ruime afstand volgt Nederland met 12 mededingers. Ook dit jaar strijden er vrouwen mee om de wereldtitel. Het 19-jarige fenomeen Beau Greaves plaatste zich net als vorig jaar, maar bedankte voor een WK-ticket. Zij verkoos het WK voor vrouwen bij de WDF, wat ze vorige week ook dominant won. Wel van de partij: "Queen of the Palace" Fallon Sherrock, die in 2019 naam maakte door als eerste vrouw ooit een WK-match te winnen. Ook de ervaren Mikuri Suzuki is er opnieuw bij.

Sherrock won in 2019 als eerste vrouw een wedstrijd op het WK.

Wie zijn de Belgen op het WK?

Belgische weelde in Londen, want voor het eerst vaardigt ons land vier deelnemers af. Vaandeldrager Dimitri Van den Bergh (PDC 15) zorgde vorig jaar met een halve finale voor de beste Belgische prestatie ooit op het WK, maar sukkelt met zijn vorm en heeft bovendien een lastige loting. In de achtste finale treft hij mogelijk favoriet Michael van Gerwen, zijn nemesis. Ook Kim Huybrechts (PDC 31) is vaste klant in "Ally Pally". De 38-jarige "Hurricane" begint aan zijn 13e WK, geen Belg doet beter. Vorig jaar stuntte Huybrechts door in ronde drie titelverdediger Peter Wright te wippen. Een ronde later ging hij onderuit tegen Van den Bergh in een clash der Belgen. De Belgische nummer drie in de PDC is al enkele jaren Mike De Decker (PDC 37). Hij kan terugblikken op zijn beste seizoen tot nog toe en kwam voor het eerst de top 40 van de wereldranking binnen. De Decker mikt op een derde ronde, waar wellicht titelverdediger Michael Smith op hem wacht. De laatste Belg in het rijtje is een 50-jarige WK-debutant. Mario Vandenbogaerde (PDC 67) is dankzij een topseizoen in de ProTour er voor het eerst bij op het WK. Hij start met het motto "niets moet, alles mag", maar treft in zijn eerste ronde met Thibaut Tricole wel een haalbare kaart.

Kunnen de Belgen opnieuw schitteren in Londen?

Wie zijn de favorieten?

Geen Michael van Gerwen, Michael Smith of Gerwyn Price aan kop bij de bookmakers. De grote favoriet voor dit WK darts is Luke Humphries. De 28-jarige Engelsman is misschien wel de beste speler van de voorbije twee jaar, maar kon dat pas dit najaar bewijzen op de majors. Humphries won in oktober met de World Grand Prix zijn allereerste PDC-hoofdtoernooi. Daarna was hij ontketend en pakte hij ook de titel op de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Als "Cool Hand Luke" die vorm doortrekt in Londen, wordt hij moeilijk af te stoppen. Wie wellicht het meest honger heeft naar een nieuwe wereldtitel is Michael van Gerwen. Hij pakte voor het laatste de titel in 2019 en verloor daarna nog twee finales. De Nederlander kende opnieuw een topseizoen en hoopt dat in "Ally Pally" de puzzelstukjes eindelijk nog eens in elkaar vallen. Ook uitdagers als Gerwyn Price of Rob Cross zijn wel tuk op een nieuwe wereldtitel, maar geldt dat ook voor Michael Smith? De uittredende kampioen had te kampen met de "vloek van de wereldtitel" en haalde nooit meer zijn topniveau van een jaar geleden. Recht hij in Londen de rug?

Michael van Gerwen en Luke Humphries zijn de twee grote favorieten.

Naar wie of wat moet u nog uitkijken?

Wat goed is, komt snel. Dat geldt ook voor Luke Littler. Het Engelse piepkuiken staat op zijn 16de voor zijn allereerste WK bij de profs. Daarmee is hij de vierde jongste speler ooit in "Ally Pally". Littler, bijgenaamd "The Nuke", is een echte showman en schitterde dit seizoen in de PDC Development Tour en de MODUS Super Series. Hij kroonde zich drie weken geleden ook tot wereldkampioen bij de jeugd. Met zijn hoogvorm lijkt Littler klaar om dé sensatie van het WK te worden.