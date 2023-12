BEKIJK: Een Belgische clash, een koptelefoon en een historische 9-darter: zo verliep het WK darts vorig jaar

In Londen slaat het dartscircus de komende drie weken zijn tenten op voor het WK darts. Voor de eerste pijlen in Alexandra Palace vanavond door het luchtruim vliegen, halen we nog eens herinneringen op aan het voorbije wereldkampioenschap. Met Belgische glansprestaties, een eigenzinnige Welshman en een historische finale.

1. Huybrechts stunt tegen titelverdediger Wright

In 2021 had Kim Huybrechts met Gerwyn Price al eens de titelverdediger getroffen op het WK darts. Onze landgenoot trok toen na een thriller aan het kortste eind, maar "The Hurricane" zou een jaar later revanche nemen. Na zijn vlotte zege tegen Grant Sampson plaatste Huybrechts zich vorig jaar voor de derde ronde, waarin hij met Peter Wright opnieuw de titelverdediger trof. Wright had echter een verstoorde voorbereiding achter de rug, en dat toonde zich. Huybrechts kon in set één nog niet profiteren van de slechte vorm van de kleurrijke Schot, maar won daarna vier sets op een rij, goed voor een stuntzege. Hij plaatste zich zo voor de achtste finale, waar landgenoot Dimitri Van den Bergh op hem wachtte.

2. Belgische clash in Alexandra Palace

Twee Belgen tegenover elkaar op het grootste dartspodium van de wereld. Slechts één keer eerder was het gebeurd, toen in 2013 broers Ronny en Kim Huybrechts elkaar troffen. Nu moest Huybrechts in de achtste finale Dimitri Van den Bergh bekampen, waarmee hij een lange geschiedenis deelt. De leermeester en de leerling kruisten de degens. Aan de oche kon de clash der Belgen de verwachtingen uiteindelijk niet inlossen. Huybrechts raakte nooit op toerental en kreeg een pandoering van Van den Bergh: 4-0. Die laatste plaatste zich daarmee voor de derde keer in zijn carrière voor de kwartfinales op het WK.

3. Price filtert boegeroep weg met koptelefoon

De meest gehate man in het darts. Overal waar hij komt, beroert Gerwyn Price de gemoederen. De explosieve Welshman ging vorig jaar als nummer 1 van de wereld het WK in, maar kreeg vanaf zijn eerste pijl een hoop boegeroep over zich heen. Price liet het niet aan zijn hart komen en stootte door tot in de kwartfinale, maar daarin liep het stroef. De Duitser Gabriel Clemens zette Price bij 3-1 met de rug tegen de muur. Wat volgde was nooit eerder gezien in de dartssport: Price kwam na de tweede pauze zowaar met een koptelefoon het podium op, om het aanhoudende boegeroep weg te filteren. Het leverde een knettergek beeld op, maar hielp Price niet aan winst. Clemens won uiteindelijk met 5-1.

4. Van den Bergh botst op nemesis Van Gerwen

Na zijn zege tegen Huybrechts in de achtste finale trof Van den Bergh met Johnny Clayton een lastige klant in de kwartfinale. Tot 3-3 hielden beide spelers elkaar in evenwicht, maar daarna toonde "Dancing Dimi" zich het koelbloedigst en maakte hij het met 5-3 af. Onze landgenoot schaarde zich zo als eerste Belg ooit bij de laatste vier op het WK, maar zijn tegenstander in de halve finale was niet bepaald een cadeau. Met Michael van Gerwen trof hij de topfavoriet en bovendien ook zijn angstgegner. Van de acht eerdere ontmoetingen tussen beide spelers had Van den Bergh er maar eentje kunnen winnen. Een statistiek die ook in Londen op de tabellen zou blijven. Van Gerwen overklaste Van den Bergh met een pijnlijke 6-0, maar onze landgenoot kon wel terugblikken op een geweldig toernooi.

5. Smith gooit "beste leg ooit" op weg naar wereldtitel

Michael van Gerwen had zich met zijn zege tegen Van den Bergh voor een zesde WK-finale geplaatst. De drievoudige wereldkampioen had zijn laatste titel gepakt in 2019 en verlangde als geen ander naar een nieuwe triomf. Daarvoor moest hij wel zien af te rekenen met Michael Smith. Beide heren serveerden een finale van het allerhoogste niveau. Het hoogtepunt volgde in de tweede set. Beide spelers stonden na zes pijlen op een 9 dart-checkout. Van Gerwen wierp 8 perfecte darts, maar miste de 9e. Daarna was het de beurt aan Smith. Met een perfecte 141-checkout schreef hij een stukje dartsgeschiedenis, Alexandra Palace barstte uit zijn voegen. "De beste leg ooit!", brulde commentator Wayne Mardle.

De historische 9-darter van Smith was de voorbode voor een triomfantelijke avond. De Engelsman wierp zich met een gemiddelde van 100,9 naar een 7-4-zege en een eerste wereldtitel. Van Gerwen bleef ondanks een gemiddelde van 99,6 met lege handen achter. Hij is mister 50/50 in WK-finales met titels in 2014, 2017 en 2019 en nederlagen in 2013, 2020 en 2023.