Van "te weinig getraind" tot "de kalmte zelve": de vier Belgen op het WK darts doorgelicht

Een recordaantal van vier Belgen dingt in Londen mee om de wereldtitel in het darts. Met zijn historische halve finale vorig jaar heeft Dimitri Van den Bergh de lat hoog gelegd, maar mogen we opnieuw zulke topprestaties verwachten van onze landgenoten? Collega-profdarter Brian Raman fileert de vier WK-Belgen.

Dimitri Van den Bergh (PDC-15): doorbreekt hij de Van Gerwen-vloek?

Als eerste Belg ooit schopte Dimitri Van den Bergh het vorig jaar tot de halve finales op het WK darts van de PDC. Die historische prestatie leek onze landgenoot na een matig 2022 opnieuw richting de top te lanceren, maar dat draaide anders uit. 2023 werd een grote teleurstelling. "Dimitri heeft dit seizoen gewoon veel te weinig tijd geïnvesteerd in training", zegt collega-profdarter en dartscommentator Brian Raman (27), ook een van de trainingsmaten van Van den Bergh.

"Dimitri heeft recent wel veel getraind met Mike De Decker. Hij woont sinds kort ook weer in België (Van den Bergh woonde een tijd in het Engelse Leicester, red.), veel mensen kunnen nu wat achter zijn veren zitten. Dimitri is wel nog maar net naar nieuwe pijlen overgeschakeld, hopelijk geeft dat meer een boost dan een nadeel." De dartsgoden waren Van den Bergh wel niet gunstig gezind, want de Belgische nummer één heeft een lastige loting. In zijn tweede ronde - als reekshoofd is Van den Bergh vrij in ronde één - wacht met Florian Hempel meteen zijn boeman van twee jaar geleden (zie video).

"Hempel gooide op dat WK de wedstrijd van zijn leven tegen Dimitri, die zelf niet veel fout deed. Maar die vorm heeft Hempel nu niet, Dimitri moet die partij dus gewoon winnen", zegt Raman. "Zijn derde ronde tegen subtopper Stephen Bunting (PDC-18) wordt wel meteen andere koek. Die is bezig aan een topseizoen."



Als Van den Bergh ook die horde neemt, wacht in de achtste finale normaal gezien zijn nemesis Michael van Gerwen. Onze landgenoot verloor zijn laatste 13 (!) onderlinge duels tegen de drievoudige wereldkampioen en kreeg van hem vorig jaar in de halve finale een droge 6-0 om de oren.

"Maar hij kan niet voor de rest van zijn leven blijven verliezen van Van Gerwen. Dat móét wel een keertje keren. Als Dimitri mentaal de déclic maakt en weer zijn niveau haalt van pakweg twee à drie jaar geleden, dan heeft hij gewoon een goede kans tegen Van Gerwen. Ook al lijkt die nu onklopbaar."

Kim Huybrechts (PDC-31): stunten richting een nieuwe clash der Belgen?

Een stunt tegen titelverdediger Peter Wright en een zware bolwassing tegen landgenoot Van den Bergh. Het WK van vorige winter was er voor Kim Huybrechts eentje van pieken en dalen. Ook 2023 werd een jaar op datzelfde elan: in februari pakte hij zijn eerste PDC-titel in acht jaar tijd, daarna bleef hij onder zijn niveau. "Die titel heeft niet echt bevrijdend gewerkt voor Huybrechts", zegt Raman. "Zowel op de vloertoernooien als op de grote podia haalde hij zijn niveau niet meer." "Hij heeft wel actie ondernomen om dat niveau weer op te krikken, zo is hij gaan samenwerken met Erik Clarys (dartsanalist en ex-topdarter, red.). Hij heeft ook zijn materiaal gewijzigd en gooit nu met langere punten. Hopelijk zorgt dat voor extra vertrouwen op het WK."

Huybrechts is gaan samenwerken met Erik Clarys en is naar nieuwe pijlen overgeschakeld om zijn niveau op te krikken. Hopelijk loont dat. Brian Raman, profdarter

Huybrechts, die net als Van den Bergh vrij is in ronde één, treft in zijn tweede ronde de Nederlander Richard Veenstra of de Nieuw-Zeelander Ben Robb. "Meteen een moeilijke loting", weet Raman. "Robb heeft het recent nog uitstekend gedaan op de Modus Super Series en Veenstra heeft tonnen ervaring."

Als Huybrechts weet door te stoten wacht ook voor hem een confrontatie met... Michael van Gerwen. "Huybrechts heeft twee jaar geleden bijna gestunt tegen Gerwyn Price en wipte vorig jaar Peter Wright. Je weet maar nooit."

Als Huybrechts stunt tegen Van Gerwen en Dimitri Van den Bergh wint van Bunting, krijgen we net als vorig jaar een clash der Belgen in de achtste finales. Door de nog steeds lopende ruzie tussen beide heren zou dat een zwaarbeladen partij worden. "Klopt, dat zou zeer boeiend worden. Maar laten we zo ver niet vooruitlopen."

Mike De Decker (PDC-37): het jaar van de doorbraak

Mike De Decker kan terugblikken op zijn beste seizoen tot nog toe in de PDC. De 28-jarige Belg blonk uit met topprestaties op de vloertoernooien en in de EuroTour en brak voor het eerst in zijn carrière door tot de top 40 van de wereld. "Het was zijn jaar van de doorbraak", weet Raman. "Mike heeft ergens de déclic gemaakt, waardoor hij met veel meer vertrouwen aan de werplijn staat. Mike voelt zich nu veel meer comfortabel als profdarter. Vroeger had hij nog wat last van tempelvrees, maar ondertussen is hij het helemaal gewend om op de grote podia te staan." Wat mag De Decker ambiëren in "Ally Pally"? "Zijn eerste ronde tegen de Duitser Dragutin Horvat is een must win. Als hij daar zou struikelen, kan je spreken van een teleurstelling. Hij is zelf zijn grootste vijand in die partij. In de tweede ronde wacht de Let Madars Razma, het laagste reekshoofd. Beter kon hij dus niet treffen." In ronde drie volgt dan mogelijk een duel met titelverdediger Michael Smith. "Dat zou een prachtige affiche zijn. En op zich acht ik Mike ook niet kansloos", zegt Raman. "Smith heeft na zijn wereldtitel geen superjaar beleefd. Hij is ook naar nieuwe pijlen overgeschakeld, da's mentaal toch altijd weer aanpassen."

Mario Vandenbogaerde (PDC-67): mikken op ronde 2

Op je 50e debuteren op het WK: het is niet velen gegeven. Mario Vandenbogaerde staat na een succesvolle carrière in de teloorgegane BDO nu ook voor het eerst op het WK van de PDC. Op het Lakeside WK haalde hij ooit de halve finale, schittert hij nu ook in Alexandra Palace? "Mario is voor heel veel mensen een gevaarlijke klant", schat Raman zijn kansen in. "Hij is een heel constante speler die zelden afwijkt van zijn gemiddelde rond de 93. Gaat hij ver raken of niet? Dat hangt vooral af van zijn tegenstanders." In de eerste ronde treft Vandenbogaerde vanavond met de Franse debutant Thibaut Tricole een haalbare kaart. "Ik zie Mario niet meteen in de problemen komen tegen Tricole, wiens niveau gewoon lager ligt. Mario is bovendien de kalmte zelve en zal niet snel onder de indruk zijn van de omstandigheden." Als "Super Mario" die opdracht tot een goed einde brengt, wacht in ronde twee oud-wereldkampioen Rob Cross. "En die is opnieuw aan een heel goed seizoen bezig. Cross is al jaren vaste klant in de top tien van de wereld. Maar Mario heeft hem al een paar keer geklopt. Ik zie niet in waarom dat nu niet opnieuw zou kunnen."