Kim Huybrechts legt handvol toppers over de knie op weg naar zege in Players Championship 3

"Ik ben zo gelukkig", liet een geëmotioneerde Kim Huybrechts weten. "Er waren de vorige jaren momenten dat ik er niet meer in geloofde ooit nog een toernooi te winnen."

"Het niveau is ontzettend hoog geworden. Zo waren er wedstrijden in de eerste ronde die verloren gingen met een gemiddelde van 108 per drie darts. Een gemiddelde zegt ook niet alles, het komt er op aan om het op het juiste moment af te maken."

"Je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Deze titel is enorm belangrijk voor mij. Dankzij overwinningen en een goede ranking kan je immers deelnemen aan de grote toernooien."