Dankzij een streng dieet en een hypnotherapeut: de transformatie van wereldkampioen Luke Humphries

Before and after: nadat hij tientallen kilo's was afgevallen, groeide Luke Humphries uit tot wereldtopper.

Wereldkampioen dankzij een indrukwekkende transformatie. Luke Humphries (28) brak dit najaar helemaal door met drie majortitels en zette op het WK de kroon op het werk. Op weg naar dat succes moest hij wel enkele zware obstakels overwinnen. Een portret.

"Ik ben sprakeloos. Ik heb hier zo extreem hard naartoe gewerkt. En ik denk dat dit de eerste van vele zal zijn."

Een emotionele Luke Humphries sprak begin oktober profetische woorden. De rijzige Engelsman had op de World Grand Prix in Leicester na een hoogstaande finale tegen Gerwyn Price net zijn eerste majortoernooi gewonnen.

De opluchting was gigantisch bij de 28-jarige Humphries, want na maar liefst 20 PDC-finales en 8 titels kreeg het trainingsbeest ook op het allerhoogste niveau eindelijk loon naar werken.

Met die zege in Leicester zette Humphries dit najaar een historische succesreeks in gang. In amper 49 dagen won hij na de Grand Prix ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Niemand won ooit sneller zijn eerste drie majors in de PDC. Een nieuwe vedette is opgestaan.

Luke Humphries is een van de nieuwe posterboys van het darts.

Gevecht met zichzelf

Al jaren eerder werd Humphries een toekomst als wereldtopper toegedicht. "Cool Hand Luke" maakte brokken in de jeugdcircuits en won in 2019 als jonge snaak het WK bij de jeugd. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn generatiegenoot Dimitri Van den Bergh.



Maar terwijl onze landgenoot een jaar later met het World Matchplay al zijn eerste majortoernooi kon winnen, raakte de carrière van Humphries bij de profs maar niet van de grond. De Engelsman had immers te kampen met fysieke en mentale problemen. "Ik heb last van hartkloppingen en druk op mijn borst en dat achtervolgt me al een tijd", getuigde hij daar in 2019 over in een interview met de PDC.

Sinds het WK 2017 heb ik voortdurend last van een gespannen gevoel in mijn borst. Mijn hoofd rent weg met negatieve gedachten over wat er met me gebeurt. Luke Humphries

"Het begon een maand voor het WK in 2017, mijn eerste toernooi op televisie. Sindsdien heb ik voortdurend last van een gespannen gevoel in mijn borst. Mijn hoofd rent weg met negatieve gedachten over wat er met me gebeurt."

Zijn angststoornis en depressieve gedachten werden zo erg dat Humphries in de lente van 2019 zelfs overwoog om zijn pijlen definitief aan de kant te leggen.

Maar zo ver liet hij het uiteindelijk niet komen. Na een korte break zocht Humphries hulp en een bezoek aan onder meer een hypnotherapeut luidde uiteindelijk een nieuwe start in.

Humphries vocht jarenlang mentaal en fysiek een gevecht met zichzelf.

Gezonde geest in een gezond lichaam

Niet alleen mentaal, maar ook fysiek koos Humphries voor een reset. Tijdens de coronalockdown merkte de Engelsman dat zijn prestaties aan de oche leden onder zijn fysieke conditie en zwaarlijvigheid. Zo kampte hij ook met aanhoudende vermoeidheid. Een gezondere levensstijl drong zich op. Humphries koos voor een strikt dieet en viel in enkele maanden tijd tientallen kilo's af. "Sommige spelers hebben het moeilijk aan de oche als ze afvallen of bijkomen, daarom bleef ik ook in die periode heel hard trainen", sprak Humphries er later over. "Als je twee kilo afvalt in een week, maar je oefent veel, dan voelt je lichaam die verandering niet en lijdt je spel er niet onder."

Het gewichtsverlies zorgt bij mij voor een gezonder leven en een gezondere geest. Ik voel me weer vol energie. Luke Humphries

Zo werd Humphries een boegbeeld van het nieuwe darts: hij maakt - zoals ook Gerwyn Price - komaf maakt met het stereotype van de zwaarlijvige darters. "Het gewichtsverlies zorgt bij mij voor een gezonder leven en een gezondere geest. Ik voel me weer vol energie. Het harde werken tijdens de lockdown helpt me daarbij en hopelijk word ik daardoor in de toekomst een betere speler."

En zo geschiedde ook.

Op de UK Open in 2021, enkele maanden na de start van zijn dieet, schopte een slanke Humphries het meteen tot de finale. "Een sleutelmoment", zou hij het later noemen, want na die (verloren) finale volgde een razendsnelle hemelbestorming.

Op een missie in "Ally Pally"

Twee en een half jaar en drie majortitels later trok Humphries nu als dé te kloppen man naar Alexandra Palace. Dat toonden ook de cijfers in de "Form Guide" van de PDC. In zijn laatste 200 legs voor het WK was Humphries goed voor een gemiddelde van 101,87. De nummer twee in die lijst, Gerwyn Price, volgt met 98,87 op drie punten afstand. Ook met zijn dubbelpercentage van 43,41% troeft hij alle andere kleppers af.

Op het WK begint iedereen vanaf nul. Dan maakt het niet uit wat de bookmakers zeggen. Luke Humphries