Humphries na wereldtitel: "Ik wist dat ik nu moest winnen, want Littler zal nog lang domineren"

Hij had al drie van de laatste vier majortoernooien gewonnen, maar nu heeft Luke Humphries ook de belangrijkste trofee van allemaal veroverd. De 28-jarige Engelsman kroonde zich na een spannende finale tegen het zestienjarige fenomeen Luke Littler voor het eerst tot wereldkampioen darts. "Ik kan geen woorden vinden om te zeggen wat dit betekent."

Nadat hij eerder op het WK al ternauwernood thrillers tegen Ricardo Pietreczko en Joe Cullen had overleefd, kwam Humphries ook in de finale al snel in een benarde situatie terecht.

Een ijzersterke Luke Littler kwam 4-2 voor, maar een gemiste dubbel van de tienersensatie in set zeven bleek het kantelpunt.



Humphries klauwde terug en maakte het met meedogenloos darts en vier sets op een rij met 7-4 af. "Ik kan geen woorden vinden om uit te drukken wat deze wereldtitel voor mij betekent", reageerde een emotionele Humphries.

"In mijn achterhoofd dacht ik de hele dag: ik moet nu deze titel pakken, want Littler gaat binnenkort voor een lange tijd deze sport domineren. Hij is een ongelooflijke speler. Toen ik bij 6-4 op het punt stond om te winnen, bleef hij strijden."