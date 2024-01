Fenomenale Luke Littler (16) is jongste finalist ooit op WK darts na demonstratie tegen Rob Cross

Het sprookje van Luke Littler in Alexandra Palace blijft duren. De zestienjarige knaap heeft zich bij zijn WK-debuut als jongste speler ooit geplaatst voor de finale. Hij veegde met een 6-2-demonstratie de vloer aan met oud-wereldkampioen Rob Cross. Littler is als finalist al zeker van 200.000 pond, in de finale wacht Luke Humphries of Scott Williams.

"Er zal veel nodig zijn om me af te stoppen." Een zelfverzekerde Luke Littler stak na zijn winst in de kwartfinale zijn ambitie niet weg. Op zijn zestiende mikte hij bij zijn WK-debuut op de oppergaai. Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, hoopte daar in de halve finale een stokje voor te steken.



Cross nam zijn opdracht ter harte en begon met enorme scores aan de wedstrijd. Met winst in set één zette hij Littler voor het eerst dit WK op achterstand, maar in set twee kwam de jongeling al snel op toerental.

Wat volgde was een antwoord van jewelste. Met drie sets op een rij zette hij Cross fors onder druk. Die laatste had een dag eerder nog uitgepakt met een geweldige comeback tegen Chris Dobey, maar dat kunstje kon hij dinsdag niet herhalen.



Cross kon nog terugprikken tot 2-3, maar zag zijn niveau daarna zakken. "The Nuke" daarentegen krikte dat van hem nog wat op. Een bij momenten onbespeelbare Littler stoomde onverstoord door naar een fenomenale 6-2-zege.

Littler plaatst zich zo - met een gemiddelde van 106 - als jongste speler ooit voor de finale van het WK. De nummer 164 van de wereld is ook al zeker van 200.000 pond aan prijzengeld én komt straks ook de top 32 van de wereldranking binnen.