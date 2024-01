Zege met duizelingwekkende statistieken: WK-sprookje van 16-jarige Luke Littler weer stap dichter bij happy end

Ook in het nieuwe jaar schrijft Luke Littler voorlopig voort aan zijn sprookje. De 16-jarige Engelsman heeft zich maandagmiddag met bijwijlen fantastisch darts geplaatst voor de halve finales van het WK. "Nu droom ik zeker van de wereldtitel", stak hij na de kwartfinales zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

WK-sensatie Luke Littler moest het op nieuwjaarsdag in de kwartfinales opnemen tegen de ervaren Noord-Ier Brendan Dolan, de nummer 28 van de wereld. Die leek aanvankelijk niet onder de indruk van de adelbrieven die Littler dit WK al wist voor te leggen. Dolan won de eerste 2 legs van de wedstrijd en nam daarmee een optie op set 1. Dat brengt een 16-jarige aan het wankelen, denk je dan. Maar niet Luke Littler. Het antwoord van de jonge Engelsman: 3 legs op rij en alsnog de winst in de 1e set.

De knappe comeback in die 1e set was de opmaat voor een fantastisch 2e bedrijf, waarin Littler zijn tegenstander helemaal murw speelde. Zijn gemiddelde in die 2e set was duizelingwekkend: 121,86 per 3 pijlen. Zijn finishpercentage was dat ook: 100 procent. Dolan stond er bij en keek ernaar, machteloos.

Littler had zijn tegenstander in zijn greep en pakte ook set 3 en 4, onder meer met een knappe 111-finish in de 3e set. Ook in set 4 kwam hij met 103,09 weer gemiddeld boven de 100 uit.

Dolan voelde dan de bui al hangen, maar slaagde er toch nog in om de eer te redden. De Noord-Ier zette zichzelf bij 4-1 op het scorebord. Dat was meteen ook zijn laatste wapenfeit, want in de 6e set zette Littler de puntjes op de i. De 16-jarige WK-sensatie opende de set met een 140-finish en stoomde door naar de overwinning, ook al leek hij in het slot nog gestoken te worden door de beruchte wesp die het Alexandra Palace in Londen wel eens teistert. Littler sloot zijn wedstrijd af met een gemiddelde van 101,93 per 3 pijlen en kan met vertrouwen toeleven naar zijn halve finale tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross. Dankzij zijn plek bij de laatste 4 is Littler nu al zeker van een cheque van minstens 100.000 pond. De wereldkampioen krijgt 500.000 pond, zo'n 574.000 euro. "Nu droom ik zeker van de wereldtitel. Ik ben er nog maar 2 wedstrijden van verwijderd", klonk het ambitieus. Krijgt hét sprookje van dit WK later deze week een happy end?

