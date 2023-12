16-jarige sensatie Luke Littler imponeert opnieuw en staat bij laatste 16 op WK darts

In zijn 3e wedstrijd op dit toernooi moest Luke Littler het opnemen tegen de ervaren Canadees Matt Campbell. Die bleek geen partij voor de jonge Engelsman, die in zijn 4-1-overwinning een gemiddelde van 97,19 per 3 pijlen liet noteren.

Mogelijk had Campbell ook wat last van een jetlag, want de Canadees bracht de kerstdagen door bij zijn familie. Zeker in het begin van de partij was Campbell nergens: in geen tijd won Littler de eerste 2 sets, telkens met 3-0.

Ook in set 3 maakte de jonge Engelsman indruk, door een 2-0-achterstand nog om te buigen in een 3-2. Na een moeizame 4e set, waarin Littler een matchdart miste en Campbell zichzelf op het scorebord prikte, herpakte de 16-jarige sensatie zich in de 5e set.

Littler deed Ally Pally op zijn grondvesten daveren met een 164-finish en maakte het vervolgens koelbloedig af. In de 1/8e finales neemt Littler het op tegen de winnaar van het duel tussen de Nederlander Raymond van Barneveld en de Welshman Jim Williams.

Leuk detail: de laatste keer dat Van Barneveld het WK wist te winnen, was in 2007. Dat is ook het geboortejaar van Littler.