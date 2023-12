One hundred and eightyyy! Darters verzamelden met 180's op WK al half miljoen euro voor goede doel

Met 443 geworpen 180's in de eerste 64 wedstrijden op het WK werd al 443.000 pond oftewel 509.300 euro ingezameld voor het goede doel. Hoofdsponsor Paddy Power hoopt dit WK een miljoen pond te kunnen schenken aan de strijd tegen prostaatkanker.

Met nog 31 (langere) wedstrijden te gaan, zijn de spelers goed op weg om het 180-record van vorig jaar - 901 maximumworpen - te verbreken.



In de eerste twee rondes werd er naar een "best of five" sets gegooid, in de derde en vierde ronde wordt dat "best of seven", in de kwartfinales "best of nine", in de halve finales "best of eleven" en in de finale "best of thirteen". Het WK wordt woensdag hervat, de finale vindt plaats op 3 januari.