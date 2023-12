Moet België zich zorgen maken na teleurstellend WK darts? "Met verbazing gekeken, maar er is talent genoeg"

Met Kim Huybrechts is zaterdag ook de 4e en laatste Belg gesneuveld op het WK darts. Daarmee heeft geen enkele landgenoot de 2e ronde overleefd. "Het was een teleurstellend WK voor de Belgen", vindt de Nederlandse darter Co Stompé, analist bij RTL 7 Darts.

Neen, het is niet bepaald het WK geworden van de Belgen, die vorig jaar nochtans grote sier gemaakt hadden op het WK. Herinner u nog de 1/8e finale tussen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh en de halve finale van Dancing Dimi tegen Michael van Gerwen. Het contrast met dit WK kan haast niet groter zijn. Want na 2 rondes zijn de 4 Belgen op dit toernooi onverrichter zake huiswaarts moeten keren. Het WK dendert nu voort zonder landgenoten. "Dat is toch wel zeer verrassend", vindt RTL-analist Co Stompé. "Er lopen wel een paar dynamietstaven rond in het Belgische darts. Ik heb met verbazing zitten kijken hoe daar gepresteerd is. Het was teleurstellend."

Ik heb met verbazing gekeken naar hoe de Belgen gepresteerd hebben op dit WK. Co Stompé

Voor Stompé zijn Huybrechts en Van den Bergh, de 2 vaandeldragers van het Belgische darts, de grootste ontgoochelingen. "En in zekere zin ook wel Mario Vandenbogaerde, want die kan veel beter dan die stresspartij die hij in de 1e ronde gespeeld heeft. Dat was ver beneden zijn niveau", klinkt het streng. "Vandenbogaerde was duidelijk verlamd door de spanning. Hij speelde ook tegen een vriend van hem. Die twee trekken samen op en wisten duidelijk niet goed hoe ze met die situatie moesten omgaan. Ze waren er allebei niet klaar voor." "Mario kan veel beter. Hij heeft een heel goeie periode achter de rug met fantastisch spel. Maar op het moment zelf kon hij dat mentaal niet goed verwerken."

"Van den Bergh stond er gelaten bij"

Wat liep er vrijdag mis voor Dimitri Van den Bergh? Het is een vraag die Co Stompé zich ook stelt. "Hij kwam geweldig uit de startblokken, maar na die fantastische 1 set leek het alsof alles weg was. Hij stond er gelaten bij en ik had het idee dat hij niet helemaal gefocust was", klinkt het. "Dat zijn we niet gewoon van Dimi, want die focus is eigenlijk zijn grote kracht, zeker op het grote podium. Florian Hempel zag ook dat de Belg aangeslagen was en putte daar kracht uit. Die ging plots boven zijn niveau spelen." Stompé heeft nog advies voor Van den Bergh. "Zijn manier van spelen is wat veranderd. Hij gooit wat vlugger en neemt niet meer die momenten om tot rust te komen. Daarop kreeg hij vroeger veel commentaar en dat heeft hij zich wellicht aangetrokken. Maar als dat ervoor zorgt dat je goed speelt, moet je lak hebben aan wat de rest ervan vindt. Je staat daar alleen voor jezelf."

Misschien voelde Kim Huybrechts de druk om de laatste Belg in het toernooi te zijn? Co Stompé

Net als Van den Bergh werd ook Kim Huybrechts zaterdag genekt door een speler die een stuk lager staat op de ranking. "Richard Veenstra had in zijn eerste match al een heel hoog finishpercentage en deed daar tegen Huybrechts ook nog eens de triples bij", weet Stompé. "Toch waren er genoeg kansen voor Huybrechts, maar dan moeten de dubbels er wel in en dat was absoluut niet het geval." "Misschien voelde hij ook de druk om de laatste Belg in het toernooi te zijn?", oppert Stompé. "Hij moest de eer van het land hoog houden." Huybrechts gaf ook aan dat hij liever 's avonds speelt. "Maar op andere toernooien speel je ook vooral overdag. En dat heeft hij ook goed gedaan, want anders zou hij niet op het WK staan. Dus dat mag geen excuus zijn", vindt Stompé.

De Decker kan met een goed gevoel naar huis. Hij weet nu dat hij dit ook kan op het grote podium. Co Stompé

De Nederlander heeft wel nog positieve woorden voor Mike De Decker. "Ik denk dat hij voor zichzelf heel veel gewonnen heeft", meent Co Stompé. "In zijn 1e match zag hij er heel goed uit, heel verzorgd. We kennen zijn kwaliteiten en zijn talent en dat hebben we in die 1e partij ook gezien. Hij was heel zelfverzekerd." "Tegen Razma had hij ook zijn kansjes, maar is het niet zijn kant opgevallen. Toch denk ik dat hij met een goed gevoel naar huis kan. Hij weet nu dat hij dit ook kan tonen op het grote podium. Hij heeft ervan geproefd, dan word je hongerig en ga je nog harder werken." Ondanks een tegenvallend WK blijft Stompé optimistisch voor het Belgische darts. "Het gaat er gewoon om hoe populair de sport is en hoeveel mensen darts spelen. België heeft talenten zat. Die zullen wel vanzelf naar boven komen."