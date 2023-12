16-jarig dartsfenomeen Luke Littler is jongste winnaar van een WK-match, en hoe!

Met Luke Littler lijkt een nieuw dartswonder te zijn geboren. De 16-jarige Engelsman pakte bij zijn debuut op het WK meteen uit met een fameus gemiddelde van 106,12 punten voor 3 pijlen. Hij is de jongste speler die een wedstrijd weet te winnen in Ally Pally.

Voor wie het darts van nabij volgt, is Luke Littler geen onbekende. Drie weken geleden kroonde hij zich tot wereldkampioen bij de jeugd en ook op de PDC Development Tour en in de MODUS Super Series liet hij heel wat staaltjes van zijn talent zien.



Maar het beste lijkt "The Nuke" (de atoombom) voor het allerhoogste podium bewaard te hebben.



Met de Nederlander Christian Kist kreeg Littler voor zijn allereerste match in Ally Pally meteen een stevige uitdaging. Kist draait al jaren mee op het hoogste niveau en werd in 2012 wereldkampioen in de toen nog behoorlijk sterke BDO-bond.

Maar aan het dartsbord was er slechts één speler die de aandacht trok, en niet alleen door zijn flamboyante stijl. Littler won zowaar de eerste 4 legs op een rij en liet Kist uiteindelijk geen enkele set: 3-0.



Geen schande voor de Nederlander, want met een gemiddelde van 106,12 punten en 50% op de beslissende dubbels viel er vandaag niet veel aan Littler te doen.

Met zijn 16 jaar en 11 maanden is hij de jongste winnaar van een WK-match. Maar hoeft het hier te eindigen? Een glansrijke carrière lijkt in het verschiet te liggen voor "The Nuke".