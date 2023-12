Nederlandse debutant Doets doet titelverdediger Smith wankelen op openingsavond WK darts

De Nederlandse debutant Kevin Doets had de eer het 31e WK in de PDC te openen, met een zege de Amerikaan Stowe Buntz.



Als beloning mocht Doets dezelfde avond al meteen opnieuw aan de bak, in de 2e ronde tegen titelverdediger Michael Smith.



Smith heeft er geen al te best jaar als wereldkampioen opzitten en hier en daar werd al gesproken over een mogelijke stunt voor Doets.



Die gedachten wou "Bully Boy" meteen de kop indrukken. Probleem: Doets gooide op een hoog niveau en kwam zelfs 2-1 voor in de sets. Op 1 set van de zege dus.



Met de finish in zicht begon Doets toch wat te twijfelen, zeker nadat Smith in de beslissende set een klets uitdeelde van 142 punten om te finishen. De Nederlander spartelde tot het einde, maar het was toch Smith die zegevierde.



Vlak voor de match tussen Smith en Doets had ook ex-finalist Simon Whitlock zich weten te plaatsen voor de 2e ronde, zij het meer op ervaring dan op kunde. Ook de Schot Cameron Menzies overleefde zijn eerste partij, ook al had hij eerder op de dag nog gewoon zijn job als loodgieter moeten uitvoeren (zie 'gerelateerd').