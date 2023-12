's Ochtends lavabo's herstellen, 's avonds het WK darts openen: de bijzondere dag van Cameron Menzies

Vanavond gaat het WK darts van start in Londen, met onder meer de match tussen Cameron Menzies en Rusty-Jake Rodriguez. Maar WK of niet, voor Menzies is het nog altijd ook een gewone werkdag. "Werken vlak voor het WK: dolle pret", tweet de Schot.

Niet elke darter die straks op het WK zal aantreden, kan volledig van zijn sport leven. Neem nu bijvoorbeeld Cameron Menzies, een 34-jarige Schot en de partner van Fallon Sherrock, de eerste vrouw die ooit een match kon winnen op het WK darts.



Menzies is in het gewone leven loodgieter. En zelfs een plaatsje op de affiche van de openingsavond van het WK levert hem geen vrije dag op.



"Werken vlak voor het WK: dolle pret", zet hij op X, samen met een foto van schijnbaar een lavabo waarmee hij eerder vandaag zat te worstelen.



"Rusty pipes at 12, Rusty-Jake at 8", schrijft ex-dartsref Jack Langston, tegenwoordig YouTuber. Een grappige verwijzing naar de tegenstander van Menzies vanavond, de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez.

Hopelijk voor Menzies is zijn werparm van al dat werken niet te roestig geworden. Het antwoord kennen we vanavond.