16-jarige Luke Littler breit vervolg aan WK-sprookje en staat in de 3e ronde

Op het WK darts heeft Luke Littler opnieuw van zich laten spreken. De amper 16-jarige Engelsman won ook in de 2e ronde en treft nu de Canadees Matt Campbell.

Luke Littler had gisteren al zijn visitekaartje afgegeven in Ally Pally door als jongste speler ooit een wedstrijd te winnen op het WK. Dat vierde hij naar eigen zeggen met cola en kebab, maar dat bleek donderdagavond niet meer op zijn maag te leggen.

Want een dag na zijn stunt tegen de Nederlander Christian Kist in de 1e ronde moest het 16-jarige dartsfenomeen al opnieuw aan de bak. In de 2e ronde wachtte een duel met de ervaren Engelsman Andrew Gilding, de nummer 20 van de wereld.

Dat Gilding een taaie klant kan zijn, bewees hij eerder dit jaar door zowaar Michael van Gerwen te verslaan in de finale van de UK Open.

Maar de zelfverzekerde Littler was niet onder de indruk, noch van zijn tegenstander en noch van de omstandigheden in een alweer kolkend Alexandra Palace.

Littler ging gewoon voort op zijn elan van gisteren en zette Gilding snel met de rug tegen de muur door 2 sets uit te lopen. Maar in de 3e set zakte het plots in bij de jonge Engelsman, die zijn gemiddelde zag zakken tot 88. Gilding zette zichzelf op het scorebord.

In een bloedstollende 4e set met veel missers aan beide kanten was het uiteindelijk toch weer Littler die het laken naar zich toe trok. Met een 35-finish - 15 en dubbel 10 - verzekerde hij zich van een plekje in de 3e ronde van het WK.

Daarin neemt de jonge Engelsman het op tegen de Canadees Matt Campbell, de nummer 57 van de wereld. Die baarde eerder dit WK opzien door nummer 13 James Wade uit het toernooi te knikkeren.