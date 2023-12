Luke Littler (16) veegt nu ook de vloer aan met Raymond van Barneveld (56)

De generatieclash op het WK darts is uitgedraaid op eenrichtingsverkeer. Sensatie Luke Littler, amper 16 jaar, staat in de kwartfinales na een nieuwe indrukwekkende prestatie. Kind van de rekening was vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld. De Nederlander verloor met 4-1.

De hoogdagen van Raymond van Barneveld zijn al een tijdje achter de rug, maar de Nederlander stond voor het eerst in zes jaar nog eens in de vierde ronde van het WK en wilde nog niet naar huis.

Van Barneveld had vooraf veel respect getoond voor Luke Littler, dé ster van dit WK bij zijn debuut op zijn 16e. Toen Van Barneveld in 2007 zijn voorlopig laatste wereldtitel veroverde, was Littler nog niet geboren.

De tiener heeft echter lak aan erelijsten of het verleden en was ook vanavond onhoudbaar tegen zijn (voormalig) idool. Van Barneveld had geen antwoord en stond met 3-0 al met zijn rug tegen de muur.

Even was er nog een kleine Nederlandse heropflakkering, maar die smoorde een zeer constante Littler netjes in de kiem. Van druk was geen sprake.

4-1 waren de duidelijke cijfers, Ally Pally zag het - met een gemiddelde van 105.01 - graag gebeuren.

In de kwartfinales van het dartssprookje wacht nu Brendan Dolan. Een nederige Littler was achteraf sprakeloos. "Wat Barney tegen me zei op het einde? Dat ik all the way kan gaan. Ik hoop het. Dit is ongelofelijk", stamelde hij.