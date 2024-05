RWDM moet winnen van degradant Eupen om kans te maken op behoud in hoogste voetbalklasse

Zakken of niet. Dat staat op het spel op de slotspeeldag van de Relegation Play-offs. RWDM heeft drie punten nodig om over KV Kortrijk te springen naar de iets veiligere 2e plaats. De Brusselse club moet ook nog hopen dat Kortrijk niet de volle buit pakt in Charleroi. Doet RWDM wat het moet doen? Volg het vanavond live met tekstupdates vanaf 18.15 uur.