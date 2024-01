Rob Cross is eerste halvefinalist op WK darts na sensationele comeback tegen Chris Dobey

Chris Dobey begon met vertrouwen aan zijn wedstrijd tegen Rob Cross. Als enige speler dit WK had Dobey immers de kwartfinales gehaald met een gemiddelde boven de 100. Tot nog toe had de Engelsman 102,63 laten optekenen per 3 pijlen, Rob Cross kon 97,67 voorleggen.

Een ook tegen Cross stond Dobey aanvankelijk uitstekend te gooien. In geen tijd hing de wereldkampioen van 2018 in de touwen. Amper een half uurtje had Dobey nodig om Cross een 4-0-achterstand aan te smeren.

Maar met de rug tegen de muur bleek Cross plots op zijn best. Dat de 33-jarige Engelsman zichzelf bij 4-1 eindelijk op het scorebord kon prikken, gaf de voormalige wereldkampioen nog een stevige vertrouwensboost.

Wanneer een twijfelende Dobey even later ook nog eens een matchdart niet wist te verzilveren, kantelde het momentum definitief. Cross stoomde in één trek door naar 4-4 en dwong zo een beslissende 9e set af.

In die 9e set was uiteindelijk nog een verlenging nodig en daarin trok Cross aan het langste eind. Exit Dobey dus, Cross staat voor het eerst sinds 2018 - toen hij als debutant verrassend het WK won - weer in de halve finales.