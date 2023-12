Op zucht van exit: topfavoriet Luke Humphries geeft "Pikachu" op zijn donder na knappe comeback

Luke Humphries zijn WK-avontuur zat er bijna op in de derde ronde. De Engelse topfavoriet keek tegen een vroegtijdige exit aan tegen Ricardo "Pikachu" Pietreczko, maar zette de scheve situatie alsnog recht. "Mentaal en fysiek was dit een van mijn zwaarste wedstrijden ooit", zegt hij na zijn comeback.

De punt van zijn pijlen was kapot, dus moest hij met een nieuw setje spelen.

Geen evidentie voor Luke Humphries, die zo nooit in zijn ritme kwam. "En op een gegeven moment leek het alsof ik in Duitsland aan het darten was", vertelt de Engelse topfavoriet op het WK over de vijandige sfeer in de zaal.

Die combinatie van factoren zorgden ervoor dat Ricardo Pietreczko zowaar op een 3-1-voorsprong kwam. "Pikachu" was zo één luttele leg verwijderd van een heuse stunt.