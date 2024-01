Met een magneetbord en kebab in de hoofdrol: het verhaal van 16-jarig dartsfenomeen Luke Littler

De tienersensatie gaat all the way. Bij zijn nu al historische WK-debuut heeft Luke Littler zich een weg gebaand naar de halve finales op het grootste toneel. De spotlight staat dag en nacht op de 16-jarige darter, die ook al kennismaakte met hoongelach op sociale media. Een portret van "Luke The Nuke", voor wie alles begon met een magneetbord.

"Hij was altijd al voorbestemd om te darten op het hoogste niveau." Profetische woorden van oma Luke Littler, die haar 2,5-jarige kleinzoon bewierookte voor een zelden gezien talent. Met magneetjes schaafde hij toen al aan de perfecte worp. Dat hij ruim 13 jaar later geschiedenis zou schrijven, had de familie niet verwacht. Als 16-jarige knaap debuteerde hij bij de profs op het WK en werd hij de jongste winnaar in Ally Pally. Het gemiddelde van 106,12 voor drie pijlen zal ook Nederlandse tegenstander Christian Kist niet snel vergeten. Als eerste hoofdstuk in een sprookjesboek kan dat tellen.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kebab en een krant

Onbevreesd en met veel zelfvertrouwen. Zo leert het grote publiek het spel van Littler kennen. Een stijl die hem als kind - lees: de afgelopen jaren - ook al succes opleverde. Zo maakte hij op z'n veertiende al naam door een ninedarter op beeld te lukken. In de daaropvolgende jaren wint hij twee wereldkampioenschappen bij de junioren en voegt hij het Youth World Championship toe aan zijn prijzenkast. Dat allemaal terwijl leeftijdsgenoten zich voornamelijk bekommeren om schoolwerk en gaming. "The Nuke" zelf? Die speelt zijn spelletjes ondertussen het liefst in Alexandra Palace.

Het maakt niet uit tegen wie hij gooit, dat bewonder ik aan hem. Michael van Gerwen

Kist, Gilding, Campbell, Van Barneveld en Dolan. Stuk voor stuk konden ze maximaal één set winnen van Luke Littler op weg naar zijn halve finale. Vooral de manier waarop maakt indruk, ook bij wereldtoppers als Michael van Gerwen. "Het maakt niet uit tegen wie hij gooit, dat bewonder ik aan hem. Luke is een gigantisch talent en zal in de toekomst nog veel toernooien winnen", liet hij eerder dit WK optekenen. Maar uiteraard is er altijd die keerzijde van de medaille. De toegenomen populariteit - zijn aantal Instagramvolgers steeg intussen naar 300.000 stuks - brengt niet alleen positieve commentaren met zich mee. Zo werd de jonge Engelsman het mikpunt van haat toen hij poseerde met en voor The Sun met een kebab. De Britse tabloid is gigantisch onpopulair in de streek rond geboortedorp Runcorn, nabij Liverpool. Littler excuseerde zich ervoor en zei "dat hij niet goed doorhad wat er van hem gevraagd werd" tijdens de fotoshoot. Een jeugdzonde die hem nauwelijks verweten kan worden.

De foto die Luke Littler bakken kritiek opleverde.

Gelukkig voor het toptalent omarmt de dartswereld zijn jongste telg. Voormalig wereldkampioen Gary Anderson verweet (sociale) media van een onnodig harde aanpak van Littler. "Laat die jongen gewoon darten", probeert de Schot de torenhoge druk af te houden. "En als het misloopt: geef jezelf dan een schouderklopje ..." Want tegenkanting loert steeds om de hoek. Ook vandaag - aan de vooravond van zijn halve finale tegen Rob Cross - is Littler het mikpunt van spot. Dat zijn vriendin Eloise (21) vijf jaar ouder is op hun prille leeftijd, levert weinig fraaie oneliners op vanwege toetsenbordhelden. "Hij ziet er misschien geen 16 uit, maar het lijkt erop dat ze enkel uit is op zijn geld", is slechts een greep uit de online rotzooi.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

100.000 pond rijker

Want een smak geld heeft de 16-jarige sensatie inmiddels op zak. Door zijn halvefinaleplek is Littler zeker van 100.000 Britse pond aan prijzengeld. Of om in zijn leefwereld te blijven: dat zijn meer dan 10.000 kebabs. De snack die helemaal zijn handelsmerk is geworden. Elke overwinning eet hij het goedje liefst met wat groentjes en mayonaise. Kebabzaken zijn hem zo dankbaar voor de reclame, dat een hem zelfs levenslang gratis eten willen voorzien als "The Nuke" de wereldtitel wegkaapt.

Er gaat veel nodig zijn om me af te stoppen. Luke Littler

Dat zou het sprookjesverhaal vervolledigen. En Littler gelooft er alvast zelf in. "Er gaat veel nodig zijn om me af te stoppen", zegt hij overtuigd. "Al voelt het nu al onwerkelijk. Ik dacht nooit dat ik de halve finale zou bereiken in mijn debuutjaar." Wat hij ook nooit verwacht had: grote idolen zijn nu ook fan van de 16-jarige "Prince of the Palace". Zo wilden Arsenal-sterren Declan Rice en Aaron Ramsdale absoluut met hem op de foto, Tottenham-sterkhouder James Maddison nodigde hem uit voor een wedstrijd. "En dat allemaal omdat ik ooit naar een magneetbord wees dat op een dartsblok leek." De profetische woorden van grootmoeder komen almaar dichter bij de werkelijkheid. Afwachten of Luke Littler ook voorbestemd is om de jongste wereldkampioen ooit te worden.