Wim De Coninck over Anderlecht-Genk: "Mij lijkt het niet onlogisch om Genk-Antwerp van dinsdag uit te stellen"

De voetbalavond gisteren leverde weer meer dan genoeg stof tot napraten op. Dat doen we met Wim De Coninck. Anderlecht-Genk eindigde op 2-1, maar achteraf was er meer te doen over de VAR-penaltyfase dan om de uitslag. De Coninck noemde het onomwonden een scheidsrechterlijke dwaling.

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 2 - 1 KRC Genk

Duidelijke scheidsrechterlijke dwaling

Genk krijgt halfweg de eerste helft een penalty. Op het moment dat Heynen die trapt, staan er al 3 spelers van Anderlecht in het strafschopgebied, ook het halve maantje telt mee.



Schmeichel pakt de penalty, maar in de rebound duwt Genk-speler Sor, die ook te vroeg was ingelopen, de bal binnen. Verboomen, de ref op het veld, keurt de goal goed, maar VAR Boterberg herroept de beslissing.



Verboomen kan niet zien dat de spelers te vroeg in de 16 komen, dat gebeurt in een fractie van een seconde. Dat is puur werk voor de VAR. Die moet het beeld stilzetten op het moment dat Heynen trapt. Dat is heel eenvoudig en op 3 of 4 seconden zie je wie er te vroeg is ingelopen.



Dan is het duidelijk dat de penalty moet hernomen worden volgens het reglement. Verboomen laat de penalty hernemen, maar Boterberg zegt dat het om een fout van Genk gaat en dus krijgt Anderlecht de vrije trap.



De conclusie is eigenlijk dat de 3 mensen in de VAR - want ze zitten daar met drie, soms is er nog een vierde die superviseert en nog half staat mee te kijken - dat die alle drie of alle vier het reglement niet kennen.

Het is een duidelijke scheidsrechterlijke dwaling. Ik lees op sociale media dat het een bewuste manipulatie is, maar dat is echt wel te ver gezocht. De beelden zijn overduidelijk. Er moet geen lijn getrokken worden, de lijn van de 16 staat daar.



Het is puntje 3 in het reglement. Als zowel aanvallende, als verdedigende spelers in de 16 zijn op het moment van trappen, moet de penalty hernomen worden. Het reglement is wat gewijzigd, maar ik neem aan de scheidsrechters daarvan moeten op de hoogte zijn.



De scheidsrechter in de VAR zal duidelijk niet goed geslapen hebben vannacht. Ze zullen zeer snel op de hoogte geweest zijn, dat dat de verkeerde beslissing was.



"Ik neem aan dat er voor dinsdag geen beslissing zal zijn"

Genk wil de wedstrijd herspelen, maar daar komt heel veel bij kijken. Er zijn door de frustratie bij Genk ook wat kaarten uitgedeeld. Coach Vrancken kreeg rood, Muñoz kreeg zijn 5e gele kaart en mist dus geschorst de belangrijke match dinsdag tegen Antwerp, net als Paintsil, die nog rood kreeg op het eind.

Dat is allemaal een gevolg van wat er op het terrein gebeurd is. De vraag is of die kaarten dan geëlimineerd moeten worden en of die alsnog het recht hebben om tegen Antwerp mee te doen.



Omdat er in België altijd veel tijd gespendeerd wordt aan zulke beslissingen, neem ik niet aan dat er voor dinsdag een beslissing zal zijn. En misschien wordt die match van dinsdag ook wel niet gespeeld en uitgesteld.



Het is godgeklaagd dat het weer in België gebeurt en dat het iets is dat zo duidelijk in het reglement staat. Niet iedereen kent het reglement, maar je kan verwachten van scheidsrechters op het hoogste niveau dat die dat wel kennen.



Daar kwam nog eens bij dat Genk veruit de betere ploeg was en dat ze zich in een aantal fases nog benadeeld voelden. De frustraties liepen hoog op.



Het is trouwens de tweede keer op korte tijd dat de VAR opvallend in de fout gaat. Bij KV Mechelen-Club Brugge zag je toen ook gewoon met het blote oog dat Thiago "on side" stond. Daar zaten ze toen ook met 4.



Ik weet niet wat er nu zal gebeuren. Het zijn speciale dagen, met Kerstmis, er zal niet samengekomen worden. Mij lijkt het niet onlogisch dat ze nog wachten met de beslissing en de wedstrijd Genk-Antwerp uitstellen.



Antwerp moet Europees niet meer spelen en Genk is voor de beker en Europa uitgeschakeld, ook Anderlecht speelt niet Europees. Dus er zou in de kalender wel ruimte zijn om de matchen in te halen.

Fenomenaal: 37 op 39 voor Union

Jupiler Pro League

KAS Eupen einde 1 - 2 Union

We zouden bijna vergeten dat er ook nog elders gevoetbald is. Leider Union won bij Eupen met weer een goal van Amoura. Hij is superbelangrijk en mag nu ook al wat meer beginnen te starten. En ook als hij start, maakt hij de doelpunten. Hij is razendsnel.



Ook Puertas, die andere zeer belangrijke speler, heeft weer gescoord. Als je naar de uitslag kijkt, lijkt het of Union het moeilijk heeft gehad, maar ze hebben het vooral zichzelf moeilijk gemaakt.



Ze hadden misschien wel 7 of 8 doelpunten moeten maken. De enige kans die Eupen kreeg, ging er ook in.



Union heeft 37 op 39 in de laatste 13 wedstrijden. Dat is fenomenaal. Dinsdag gaan ze op bezoek bij Club Brugge, dat ook plots in een geweldige vorm steekt. Dat is dé topwedstrijd van het kerstvoetbal die veel zal beslissen.



Als Union daar op zijn elan doorgaat, kan je ondanks de halvering van de punten misschien al wel stellen dat de kloof voor vele ploegen onoverbrugbaar wordt.



Wat Union nu aan het doen is, is nog indrukwekkender dan de voorbije 2 seizoenen.

Rik De Mil is sterk begonnen bij Westerlo

Jupiler Pro League

Antwerp einde 2 - 2 Westerlo

Westerlo was sterk op Antwerp. Ze pakken 7 op 9 tegen Kortrijk, toen was Bart Goor nog interimaris als vervanger van Jonas De Roeck, Eupen en nu op Antwerp. Rik De Mil is sterk begonnen. Ze sluipen weg van die onderste 3 gevaarlijke plekken.



Antwerp was uiteindelijk nog blij dat Alderweireld opnieuw de gelijkmaker maakte en als een spits de boel weer kwam forceren (remember de titelmatch op Genk, red). Uiteindelijk had Antwerp in die laatste minuten nog wat kansen om te winnen, maar dat deden ze niet.



Antwerp staat nu 15 punten achter op Union, wat Antwerp-coach Van Bommel deed opmerken dat dat vorig seizoen ook het geval was. Ze stonden toen 15 punten achter op Genk, maar werden toch nog kampioen.



Daarmee geeft hij aan dat de halvering van de punten iedereen nog laat hopen.