Hoe KV Mechelen bij Besnik Hasi terechtkwam: "Een coach met voetbalvisie die streng kan zijn"

"Na de tegenvallende resultaten is het niet slecht om een wat strengere coach aan te stellen", gaat hij voort. "Dat kan alleen maar positief uitdraaien."

Een karakter waar de spelers snel kennis mee zullen maken. "Inhoudelijk is hij heel sterk en hij is een goede peoplemanager die streng kan zijn. Sommige voetballers hebben dat nodig", lacht Matthys.

"Besnik was een van de topkandidaten", vertelt sportief directeur Tim Matthys . "Op korte tijd heeft hij ons kunnen overtuigen van zijn voetbalvisie én van zijn karakter dat perfect past bij het DNA van KV Mechelen."

Besnik Hasi stond vandaag een eerste keer op het trainingsveld van KV Mechelen . De 51-jarige coach moet het team zo snel mogelijk weg krijgen van de 14e plaats in de Jupiler Pro League.

Besnik is een goede peoplemanager die streng kan zijn.

"Hij is nooit echt weggeweest"

Na zijn jaren bij Anderlecht zocht Besnik Hasi in 2016 het buitenland op, maar hij is de actie in ons land blijven volgen.



"Hij is heel goed op de hoogte van ons systeem en van onze spelers", verzekert sportief directeur Matthys. "Hij is nooit echt weggeweest, hebben we gemerkt."

Zaterdag tegen Charleroi zitten de assistenten nog aan het roer, daarna neemt Hasi over. Zondag 26 maart debuteert hij bij KV Mechelen in de keldermatch tegen het KV Kortrijk van zijn voormalige ploegmaat Glen De Boeck.

"De komende wedstrijden moeten we punten pakken. We willen de weg naar boven zo snel mogelijk inzetten, want nu staat KV Mechelen op een plaats waar het niet thuishoort."

