Wondermiddel voor clubs in crisis, of net niet? Het effect van trainerswissels tijdens het seizoen

Wat blijkt? Echt grote verschillen in prestaties merk je vaak niet op tussen de oude en nieuwe trainer. Over het algemeen pakken de vervangers maar 5,86% meer punten dan hun voorganger.

Ach, cijfers zijn slechts de helft van het plaatje. Over naar experten in het vak: (ex-)trainers Francky Dury, Edward Still en ex-speler Kilian Overmeire.

Het gehoopte "schokeffect" is dan weer eerder een zeldzaamheid dan de regel. Slechts 7 coaches buisden niet in hun 3 openingsmatchen. De gemiddelde score van de 22 keuzeheren: 3,77 op 9.

Bij 22 trainerswissels gespreid over 2,5 jaar, stijgen de clubs 1 positie in vergelijking met het moment dat de vorige coach ontslagen werd.

Ook in het klassement op het einde van het reguliere seizoen, is de invloed volgens het gemiddelde beperkt.

Dury legde er op winterstage anno 2012 stevig de pees op, "om op fysiek vlak top te zijn". Want een trainer met een plan, moet dat ook zijn spelers laten uitvoeren.

Voor oude geschillen was er geen plek meer. "Habibou had problemen met de ex-trainer en mocht normaal gezien niet meereizen. Ik nam hem wél mee: het verleden is het verleden. Ik heb op hem ingepraat en hem laten geloven in zijn kwaliteiten."

Door die frisse kijk durft een ploeg wel eens te stunten, zoals Glen De Boeck Kortrijk zag triomferen tegen Club Brugge.

"Misschien was dat een factor", zegt ex-KVK-coach Still, niet overtuigd. "Er kwam ook wat geluk bij kijken. Ik ben ervan overtuigd dat stabiliteit belangrijker is dan een emotionele reactie."

"Pas dan kan de kwaliteit in een groep groeien en volgen de prestaties. Al begrijp ik wel dat een bestuur op een moment moet wisselen als het niet goed genoeg is."

Bij de keuze om wel of niet te handelen, kiezen bestuurders vaak voor die eerste. Ook al ondersteunen de recente cijfers die beslissing in de meeste gevallen niet.