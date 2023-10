Cercle Brugge blijft bovenaan meedraaien, kopzorgen bij KV Mechelen

KV Mechelen - Cercle Brugge in een notendop:

Popovic op de lat, Bates redt op de lijn

Een ploeg in crisis tegen een ploeg in vorm. Na een magere 1 op 15 kon KV Mechelen zich geen nieuwe uitschuiver permitteren tegen Cercle Brugge, dat na een 6 op 6 dan weer blaakte van vertrouwen. Van die verhoudingen was in een flauw en kansarm wedstrijdbegin evenwel bitter weinig te zien. Pas halfweg de eerste helft kwam er wat schwung in de wedstrijd. Popovic kon koppen op een vrije trap van Siquet, maar zag zijn poging op de lat stranden. De reactie van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Na een snelle omschakeling dwong Storm Warleson tot een knappe redding. Veel meer liet KV Mechelen niet zien, terwijl Cercle het laken steeds meer naar zich toe trok. Bijna leverde dat ook een voorsprong op toen Van der Bruggen van net buiten de zestien uithaalde. Zijn gedevieerd schot werd nog net op de lijn gekeerd door Bates.

Denkey en Olaigbe halen gretig KV Mechelen onderuit

KV Mechelen kwam gretig uit de kleedkamer, maar de voetbalgoden waren de thuisploeg niet goed gezind. Van Hecke haalde in één tijd uit op een afvallende bal, Warleson kon de pegel nog net tegen de paal deviëren.



Meteen daarna sloeg Cercle genadeloos toe. Na een snelle omschakeling werd Denkey in stelling gebracht door Lemaréchal en de aanvaller nam Coucke van dichtbij te grazen: 0-1. Nummer tien voor de topschutter.



De thuisploeg was niet uit zijn lood geslagen en maakte met grote verbetenheid jacht op de gelijkmaker. Lauberbach liet een uitstekende kans onbenut, Cobbaut botste dan weer op een redding van Warleson.



Met nog ruim een kwartier te gaan moest KV Mechelen een nieuwe opdoffer incasseren. Olaigbe stond goed vijf minuten op het veld toen hij Bates makkelijk in de wind zette en ook Coucke het nakijken gaf met een schot in de verste hoek: 0-2.



Bijna zorgde Lauberbach nog voor een spannend slot, maar oog in oog met Warleson besloot hij op de doelman. Aan de overkant liet Denkey dan weer de kans liggen om zijn elfde van het seizoen te maken, hij mikte een penalty op de paal. Geen 0-3 dus, wel 9 op 9 voor Cercle. KV Mechelen blijft achter met 1 op 18.