Besnik Hasi begint in Mechelen aan nieuw Belgisch hoofdstuk: "Qua karakter pas ik bij deze club"

Bij Mechelen begint Hasi nu aan een nieuw Belgisch hoofdstuk. "Mechelen is een traditieclub die altijd zijn twaalfde man bij heeft", vertelt Hasi in een eerste gesprek. "Mechelen speelt het soort voetbal dat iedereen wil zien, waarbij de spelers hun truitje nat maken. Dat is me altijd bijgebleven."

KV Mechelen heeft het niet lang zonder T1 moeten rooien. Nog geen week na het ontslag van Steven Defour staat met Besnik Hasi al een opvolger klaar. De ervaren coach werd in 2014 kampioen met Anderlecht, daarna volgden omzwervingen in Polen, Griekenland en Saudi-Arabië.

Rechtuit

Mechelen neemt het komende weekend op tegen Charleroi, een belangrijke wedstrijd in de onderste regionen van het klassement. "Ik zal zaterdag de wedstrijd nog volgen vanuit de tribune", zegt Hasi.



"Ik ga vooral observeren. Hoe de relatie tussen de spelers en de fans is. We zitten in een moeilijke situatie, maar als we de supporters achter ons hebben, moet het in orde komen."



Zal Hasi het voetballend over een andere boeg gooien dan zijn voorganger? "Ik heb al een idee, maar de wedstrijd van dit weekend zal me helpen om de komende weken de ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden."



"Ik ben rechtuit als trainer. Qua karakter pas ik heel goed bij deze club. Dat ga ik er ook proberen in te slijpen. Maar tactisch kan ik er nog niet veel over zeggen. Ik wil gewoon spelers die ervoor gaan. We moeten zo snel mogelijk uit deze moeilijke situatie raken, pas daarna kunnen we naar de toekomst kijken."