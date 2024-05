Netflix onthult trailer van tweede seizoen Unchained: gevloek, boegeroep en insinuaties

Vanaf 11 juni is op Netflix het tweede seizoen te bekijken van Unchained, de serie die een blik achter de schermen van de Tour de France deelt. In de trailer zien we uiteraard spectaculaire beelden van crashes, maar ook de relatie tussen Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe komt aan bod, net als de houding van het peloton en het Franse publiek tegenover de dominante figuren en ploegen in de Tour.