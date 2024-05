Het olympisch kwalificatietoernooi in Hongarije: laatste kans voor 3x3 Belgian Lions op Parijs 2024

do 16 mei 2024 06:26

Dé afspraak van het jaar voor de 3x3 Belgian Lions is dit weekend in Hongarije: op het olympische kwalificatietoernooi in Debrecen worden de laatste tickets voor Parijs 2024 uitgedeeld. Wat is er nodig voor de Belgen om zich te plaatsen? Uit welke hoek komt de concurrentie? En waar is het toernooi te volgen? We doen het voor je uit de doeken in onze gids.

Wat is het OKT?

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Debrecen is het derde en laatste OKT in de aanloop naar de Olympische Spelen. In Hongarije worden komend weekend de laatste tickets voor Parijs 2024 uitgedeeld: 3 bij de mannen en 3 bij de vrouwen. Voor België ligt de focus op het mannentoernooi, waar onze 3x3 Belgian Lions zich voor de tweede keer op rij kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Bij de vorige Spelen in Tokio verbaasden onze landgenoten nog de basketbalwereld door op een zucht van de medailles te stranden. Geen Belgisch 3x3-team bij de vrouwen: de 3x3 Belgian Cats zijn pas de nummer 77 van de wereld en maakten geen aanspraak op de Spelen.

Wanneer plaatst België zich?

De 3x3 Belgian Lions moeten in Debrecen in de top 3 van het toernooi eindigen om de olympische kwalificatie af te dwingen. In Hongarije zijn (zowel bij mannen als vrouwen) 16 landen aanwezig, verdeeld over 4 poules van 4 teams. De top 2 in elke groep stoot door naar de kwartfinales. De winnaars van de halve finales zijn meteen zeker van hun ticket voor Parijs. De twee verliezende halvefinalisten nemen het tegen elkaar op met als inzet het allerlaatste ticket voor de Olympische Spelen.

Welke Belgen doen er mee?

De Belgische selectie teert zoals gewoonlijk op de spelers van Team Riffa, het voormalige Team Antwerp. Met Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Thibaut Vervoort stuurt België zijn op papier sterkste kwartet naar Hongarije. Van het viertal heeft alleen Thibaut Vervoort olympische ervaring, maar ook De Valck, Donkor en Foerts zijn intussen wel vertrouwd met het 3x3-spelletje. Zij kamperen alle drie in de top 20 van de individuele wereldranking, Donkor (6e) en Foerts (9e) staan zelfs in de top 10.

Hoe zit het met de concurrentie?

Ruim 2 maanden voor de Olympische Spelen zijn bij de mannen al 5 van de 8 landen zeker van hun plekje in Parijs. Servië, de Verenigde Staten en China dwongen hun olympische ticket af dankzij hun plek in de top 3 van de wereld. Letland, dat zich in Tokio tot de allereerste olympische 3x3-kampioen kroonde, dwong zijn ticket vorige maand af in Hongkong, waar de titelverdediger het 1e van 3 kwalificatietoernooien won. Ook onze Noorderburen zijn er zeker bij in Parijs. De Nederlandse mannen triomfeerden begin deze maand op OKT 2 in Japan. Met Servië, de VS, China, Letland en Nederland zijn 5 sterke 3x3-landen al zeker van de Spelen. Zij vormen op het komende OKT in Hongarije dus geen bedreiging meer voor de Belgen. Het grootste gevaar voor de 3x3 Belgian Lions komt wellicht vooral uit Europese hoek. Litouwen is als nummer 3 van de wereld op papier het sterkste team in Debrecen. In het recente verleden waren de grote Litouwers ook meer dan eens een gesel voor de iets kleinere Belgen. Ook Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Zwitserland zijn erg stugge tegenstanders, maar zeker niet onklopbaar als België zijn normale niveau haalt. Dat geldt ook voor andere outsiders als Duitsland, Mongolië of Puerto Rico. Op basis van de ranking is België het 4e reekshoofd in Debrecen. In theorie moeten de Lions dus altijd tot het einde kunnen meestrijden voor de kwalificatie. Bovendien bewaren de Belgen goeie herinneringen aan Debrecen, want daar dwongen ze ook de kwalificatie af bij de vorige Spelen. Een gunstig voorteken?

Het sterke Litouwen is een land dat de Belgen traditioneel niet zo goed ligt.

Het OKT bij Sporza

Bij Sporza ben je dit weekend aan het juiste adres om de prestaties van de 3x3 Belgian Lions op de voet te volgen. We zenden alle wedstrijden van de Belgen live uit, op tv en met livestream. Bekijk hier een overzicht van ons uitzendschema in de groepsfase:

het OKT bij Sporza België Japan vri 16.05 uur live op VRT 1 vanaf 15.40 uur + livestream Mongolië België vri 17.55 uur live op VRT 1 vanaf 17.30 uur en vanaf 18 uur op VRT Canvas + livestream België Polen zat 19.20 uur live op VRT Canvas vanaf 19.15 uur + livestream

Ook wanneer België zich plaatst voor de kwartfinales en halve finales zullen deze wedstrijden live te zien zijn bij Sporza. Als de 3x3 Lions de groepsfase overleven, spelen ze hun kwartfinale op zondag, om 16.40 uur of 18.05 uur. De halve finales zijn om 19.55 uur en 20.20 uur. De winnaars van de halve finales zijn meteen ook zeker van Parijs 2024. Indien België de match om de 3e plaats - en dus het laatste olympische ticket - speelt, komen ze zondagavond om 21.20 uur nog in actie.