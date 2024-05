Geen verrassingen in 3x3-selectie: België trekt op volle sterkte naar olympisch kwalificatietoernooi

Net als bij de vorige Olympische Spelen moet het voor België ook dit jaar gebeuren in Debrecen, Hongarije. Op het derde en laatste kwalificatietoernooi voor Parijs 2024 worden de laatste 3 olympische tickets verdeeld.

Bondscoach Christopher Pegg, die onlangs de touwtjes overnam van Steve Ibens, rekent daarvoor op de gevestigde waarden van Team Riffa. Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Thibaut Vervoort moeten de 3x3 Lions naar Parijs loodsen.

Van dat kwartet is Vervoort de enige speler met olympische ervaring. Hij was er ook bij toen België 3 jaar geleden schitterde op de Spelen van Tokio. Intussen zijn ook de andere drie gevestigde namen geworden in het 3x3: Donkor (6), Foerts (9) en De Valck (19) staan alle drie in de top 20 van de wereld.

Op het OKT in Debrecen zullen zij het in de poulefase opnemen tegen Japan, Mongolië en Polen. België moet in de top 3 van het toernooi eindigen om zich te kwalificeren voor Parijs 2024. Alle wedstrijden van de 3x3 Belgian Lions zijn komend weekend live te bekijken bij Sporza.