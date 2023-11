KV Mechelen pakt in 89e minuut punt van de hoop tegen Standard na foutje Balikwisha

Het gaat er nog even stevig aan toe op een vrije trap van Standard. Cobbaut verliest zijn kalmte en belandt in een vechtpartijtje met Vanheusden. Ze krijgen allebei geel.

clock 89'

tweede helft, minuut 89. Daar is de 1-1! Wat een geklungel in de verdediging van Standard! Balikwisha, net ingevallen, speelt terug tot bij Bodart, maar heeft niet in de gaten dat Antonio daar nog staat. Bodart kan nog net wegtikken, maar de bal belandt zo in de voeten van Schoofs. Die kan de bal in een leeg doel binnenwerken. Alles te herdoen! .