KV Mechelen neemt afscheid van coach Steven Defour: "Het belang van de club op de 1e plaats gezet"

KV Mechelen was de eerste job als hoofdcoach voor Steven Defour. Hij nam bijna dag op dag een jaar geleden de taken over van de Nederlander Danny Stam.



Deed Defour het in zijn eerste seizoen nog uitstekend - met als uitschieter de bekerfinale - dan ging het de voorbije maanden een stuk moeilijker.



In de competitie had KV Mechelen niet meer gewonnen sinds 2 september en ook de vertrouwde beker kon niet voor een boost zorgen. Amateurclub Knokke was na strafschoppen de betere.



Mechelen en Defour hebben er na die uitschakeling nog een nachtje over geslapen, maar ze kwamen uiteindelijk tot dezelfde conclusie: zo kan het niet langer.