Steven Defour hard na "schaamtelijk" bekerverlies in Knokke: "Normaal dat er vragen gesteld worden"

"Mijn verhaal van deze wedstrijd? We gaan eruit tegen een club uit Eerste Amateur. Dat is schaamtelijk te noemen."

Zo, toon gezet.

Defour ziet ook waar het probleem ligt: "Het ontbreekt aan veel in de laatste dertig meter. We kunnen geen goal maken, dat wordt pijnlijk duidelijk. Als je dan scoort, mis je een enorme kans op de 0-2. Dat mag je niet doen. We zijn niet scherp in de eigen zestien, niet scherp in die van de tegenstander."

KV Mechelen lijdt al even aan vertrouwensarmoe, Knokke moest de rebound zijn voor de getergde Mechelaars. Maar ja: "Het is alleen maar erger geworden. Deze prestatie op de mat leggen, dat kan gewoon niet."

Als het zo slecht gaat, gaan er altijd vragen op over de job van de coach.

De vraag stellen, is ze soms al half beantwoorden. Defour zelf wacht af: "Als je de resultaten de laatste weken bekijkt, en je ligt er zo vroeg uit... Dan is het normaal dat er vragen worden gesteld. Maar voorlopig ben ik alleen maar bezig met de ontgoocheling van vanavond."

"Nu moeten we punten beginnen pakken. Te beginnen met een goede prestatie op Standard."