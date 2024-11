Verbannen Dedryck Boyata doet voor het eerst ongefilterd zijn verhaal: "Hoe ik behandeld word, is voor mij respectloos"

Gisterenavond zat hij anoniem op de tribune in Glasgow. Voor de fans van Celtic als een legende, maar voor die van Club Brugge als dure last. Hoe is het eigenlijk nog met Dedryck Boyata? Op zijn 34e verjaardag doet hij voor het eerst zijn kant van het verhaal over de mislukte periode bij blauw-zwart, waar hij zijn laatste maanden als paria doorbrengt. "Het is alsof ik een hyperbesmettelijke ziekte heb."

"Want ik wil de voorbereiding van het team op de wedstrijd niet verstoren", benadrukt hij meermaals. "Kijk, normaal ben ik iemand die problemen liever voor mezelf hou. Ik heb het ook moeilijk om slecht te praten over Club - het is een instituut en ik respecteer alle werknemers en de fans."

Want het Champions League-duel tussen beide kampioenen is er ook eentje met een enorm contrast voor Dedryck Boyata. In Schotland boekte de verdediger zijn grootste sportieve successen, terwijl hij bij blauw-zwart momenteel wegkwijnt in een vergeethoekje. Dat verhaal wilden wij dus graag even schetsen.

"Ze willen dat ik me omkleed in een klein kamertje waar de schoonmaakploeg zijn spullen bewaart. Dat weiger ik. Ik pik er mijn kleren op en doe het gewoon in de kleedkamer. En omdat ik alleen in de namiddag mag trainen, kan ik ook niet meer eten op de club. Zo willen ze ervoor zorgen dat ik op geen enkele manier nog contact heb met mijn ploegmaats. Het is alsof ik een hyperbesmettelijke ziekte heb ..."

Sportief is het antwoord daarop kort en duidelijk: niet goed. Sinds februari speelde Boyata geen minuut meer in een officiële match voor Club Brugge. Al enkele maanden traint hij gescheiden van de A-kern. Een situatie waar de verdediger het mentaal moeilijk mee heeft. Boyata schetst hoe zijn dagen er tegenwoordig uitzien.

Ze zeggen wel dat ze me nog steeds respecteren, maar dat blijkt niet uit de manier waarop ze met me omgaan.

Ze zeggen wel dat ze me nog steeds respecteren, maar dat blijkt niet uit de manier waarop ze met me omgaan.

"Wat me aan deze aanpak nog het meeste stoort, is dat coaches langer moeten blijven in de namiddag om met mij te trainen. Voor de schoonmakers geldt hetzelfde. Ik wil die mensen dan ook eens uitdrukkelijk bedanken voor alles wat ze doen. Net als de staf van Club NXT."

"Maar de manier waarop ik behandeld word, is voor mij respectloos. Moet ik me dan gewaardeerd voelen omdat ik de faciliteiten van de club nog steeds mag gebruiken? Ze zeggen wel dat ze me respecteren, maar dat blijkt niet uit de manier waarop ze met me omgaan."

"Weet je, ook de andere spelers hekelden in het begin van het seizoen mijn situatie. Want ik was voor velen een mentor die altijd klaar stond om advies te geven. Maar van de ene op de andere dag was ik er niet meer. Mijn nummer in de kleedkamer was plots weg. Spelers begonnen daarover te klagen, wat van mij in de ogen van het bestuur opnieuw een probleemgeval maakte."

"Eigenlijk is mijn situatie nu nog slechter dan ervoor. Ik heb geen enkele kans meer om mij te tonen. Niet bij de A-ploeg, niet bij NXT en zelfs meedoen in vriendschappelijke matchen is verboden. Zo kan ik geen nieuwe club vinden."