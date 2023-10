Sprookje voor Knokke, drama voor KV Mechelen: amateurs duwen Steven Defour en co. helemaal in crisis

Doelpunten:

KV Mechelen is de weg naar doel kwijt

In de competitie is KV Mechelen na een 1 op 18 helemaal weggezakt. Vooral scoren is de jongste weken een groot probleem voor geel-rood en dat werd ook in Knokke pijnlijk duidelijk.

KVM kreeg voor rust uitstekende kansen om te scoren, maar twee keer werd de bal nog net van de lijn gehaald. Na een kwartier spelen bracht Vanraefelgem redding op een poging van Bassette, tien minuten voor de rust deed Buysse hetzelfde op een kopbal van Elias Cobbaut.

Na de koffie was de eerste goede kans nog voor de bezoekers via Nikola Storm, maar daarna kwam het team van Steven Defour amper nog dreigen. Het mocht zelfs van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam nadat Addo de lat had geraakt na slordig inspelen van Bates.

Knokke-doelman Goblet werd pas in de 107e minuut een eerste keer verslagen. Kerim Mrabti vond het gaatje met een knappe streep en eindelijk leek het moeilijkste gedaan voor de bezoekers.

Dat was zonder Knokke-aanvoerder Vanraefelgem gerekend. Als een volleerd spits hing de centrale verdediger de bordjes alsnog gelijk na een knappe solo.

In de strafschoppenreeks ontpopte Goblet zich nadien tot de held van de thuisploeg. Hij pakte de eerste penalty van Jordi Vanlerberghe en die tik kwam KV Mechelen niet meer te boven.