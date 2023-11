Interim-coach Vanderbiest zucht na ontslag van "goede vriend" Defour: "Systeem was niet het probleem"

"Ik zat hier niet op te wachten."

Fred Vanderbiest (46) zucht. Voor de derde keer in twee seizoenen moet de ervaren assistent depanneren bij KV Mechelen. Hij neemt tijdelijk over na het ontslag van T1 Steven Defour. Die werd donderdagavond op de keien gezet na de slechte resultaten van de voorbije weken.

"In het voetbal maak je weinig vrienden, maar met Defour vertrekt er een goede collega en vriend", vertelt Vanderbiest vrijdag op een persmoment. "Ik neem nu over voor de club en de fans, niet voor mezelf."

Ook hij was verrast dat het ontslag van Defour plots zo'n vaart liep. "Als er gesprekken plaatsvinden tussen het bestuur en de coach, dan weet je dat dat niet is om over het weer of het avondeten te praten. Maar nee, ik had het niet verwacht."

"Nu is er maar één ding dat telt. Zondag tegen Standard opnieuw een goed figuur kunnen slaan. Dat we opnieuw wat positief in het nieuws kunnen komen."

Defour was één jaar aan de slag als hoofdcoach bij Mechelen.

Nood aan continuïteit

Hoe reageerde de groep op het vertrek van Defour? "In een groep zijn er altijd gemengde gevoelens", zegt Vanderbiest. "Sommige jongens zijn ontgoocheld, andere jongens zien wellicht een kans om nu opnieuw op het voorplan te treden."

"We moeten nu alle neuzen terug in dezelfde richting krijgen. Dat was het probleem, niet zozeer de aanpak van de coach." "Natuurlijk moet het ook op het veld weer beter. In balbezit en -verlies moet het weer beter en compacter staan. Maar er is weinig tijd om tegen zondag iets op te poten te zetten. Het systeem omgooien is nu niet opportuun."

KVM moet nu (alweer) op zoek naar een nieuwe coach. Onder meer de naam van Marc Brys, vorige maand nog ontslagen bij OHL, circuleert.

"Hoelang ik zal moeten interimmen? Dat is mij niet meegegeven", zegt Vanderbiest. "Ik focus mij nu op zondag, maandag zien we dan wel weer verder."

Heeft KVM niet vooral nood aan continuïteit? "Onder Wouter Vrancken is dat er wel geweest. Daarna kwam Danny Buijs, dan Defour ... Je weet dat er snel naar de coach wordt gekeken als de resultaten niet goed zijn. Of dat de juiste oplossing is? Dat weten we pas op termijn."

