"Als je echt in Hayen gelooft, kondig je nu al aan dat hij blijft": Club Brugge kan volgens 90 minutes deze week een statement maken

De zondag van de waarheid nadert met rasse schreden. Dan doet Nicky Hayen met Club Brugge een mogelijks ultieme gooi naar de landstitel. Een ontwikkeling die niemand zag aankomen toen de coach, in principe als tussenpaus, overnam van Ronny Deila. Volgens 90 minutes zorgt die onverwachte hausse bij Club wel voor een moeilijkere keuze richting volgend seizoen: "Als ze kampioen spelen, kunnen ze niet anders dan Hayen houden."

"Nicky Hayen's Bruges Army", weerklinkt nu al enkele weken op rij op Jan Breydel.

Nicky Hayen nam na de reguliere competitie een zwalpend Club Brugge over en kreeg blauw-zwart in een mum van tijd terug op de rails. De algemene verwachting was dat Club volgend seizoen zou aanvatten met een trainer met internationale naam en faam, maar de recente resultaten zorgen dat daar twijfel rond ontstaat.

"Hangt de toekomst van Hayen volledig af van de titel", vraagt Sam Kerkhofs zich af in de nieuwste aflevering van 90 minutes.

"Wat hij gedaan heeft is nu al zot. Stel dat Anderlecht wint op de manier waarop ze het dit seizoen doen, dan kan je daar weinig aan doen als trainer. In dat geval kan je Hayen weinig aanwrijven, hij heeft nog altijd een fantastisch parcours gehad."

"Ik denk eerder dat als Club kampioen speelt, het bijna niet anders kan dan doorgaan met Hayen. Maar als ze enkel in dat geval met hem doorgaan, toont dat niet veel vertrouwen", zegt Daan Heymans.