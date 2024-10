Kun je als voetballer ook te braaf zijn? In het bekerduel tegen Deinze wijst de scheidsrechter op het half uur naar de stip na een tackle op Dennis Praet, maar de middenvelder van Antwerp is eerlijk en gaat aan de ref zeggen dat het een schwalbe is. Die draait de strafschop terug, maar geeft Praet ook nog eens geel. Bekijk de fase hieronder.