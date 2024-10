Bij Anderlecht maken ze zélf snoeiharde analyse van "onaanvaardbare" prestatie: "Gelijkmaker was onverdiend geweest"

zo 27 oktober 2024 17:33

Naar excuses zochten ze niet. De spelers van Anderlecht keken na de nederlaag tegen Club Brugge opvallend zelfkritisch in eigen boezem. "Club wou het heel hard, bij ons ontbrak dat", zag aanvoerder Leander Dendoncker.

Waar was Anderlecht op Jan Breydel? In de topper tegen Club Brugge blonk paars-wit uit in afwezigheid. Geen kansen, weinig grinta, te veel afval in het spel. 88 minuten lang het grote niets. Het was een klein mirakel dat de recordkampioen na de 2-1 van Simic nog twee enorme kansen op de gelijkmaker kreeg. De spelers van Anderlecht waren meteen na affluiten bijzonder zelfkritisch voor het treurspel dat ze gebracht hadden.



Kasper Dolberg - amper 10 ballen geraakt - gaf als eerste een veelzeggend interview bij rechtenhouder DAZN. "Club was de betere ploeg, ze waren on top of us. We zijn er nooit in geslaagd om er iets van te maken. Onze prestatie was niet goed genoeg."

Je kon op het veld zien dat ze meer wilskracht hadden. Dat is onaanvaardbaar van onze kant. Leander Dendoncker

Aanvoerder Leander Dendoncker ging zelfs nog een stapje verder door te benoemen dat zijn ploeg het simpelweg niet genoeg wilde. Een pijnlijke vaststelling bij zo'n prestigeduel. "Club wilde het hard, bij ons ontbrak dat", klonk het. "En het begint toch bij die wil om echt te winnen. Zij hadden dat meer vandaag, dan heb je sowieso een streepje voor. Je kon op het veld zien dat ze meer wilskracht hadden. Dat is onaanvaardbaar van onze kant. Dat we op het einde nog een gelijkmaker konden scoren? Het zou onverdiend geweest zijn."

Ook doelman Colin Coosemans - een van de weinigen op aanvaardbaar niveau - stelde vast dat Anderlecht "ver onder zijn standaard bleef". "Zeker in het eerste halfuur. Dat hebben we enkel aan onszelf, de spelers, te danken", zette hij zijn coach uit de wind. "De basisdingen die nodig zijn in een topper waren niet aanwezig. De intensiteit, de counterpress... We hadden veel moeite om de bal in de ploeg te houden." "Met 1-0 bij rust is er nog niets gebeurd. Maar dan zie je dat ook onze reactie in de tweede helft niet goed genoeg is. Alleen naar het einde toe werd het iets beter."

Zanka zakt dieper weg

Trainer David Hubert zag het allemaal met lede ogen aan - en blijft sinds zijn definitieve aanstelling met 0 op 6 achter in de competitie. "Het was absoluut geen goeie wedstrijd", blikte de coach terug. "Te veel spelers presteerden onder hun niveau. We zagen er niet fris uit, we waren zwaar aan de bal en maakten slechte keuzes. Dan weet je dat je hier problemen krijgt. Nochtans hadden we afgesproken om het eerste kwartier goed door te proberen komen. De ballen oppikken, secuur proberen zijn. Maar als je ziet hoe we die eerste goal weggeven... (zucht) Dan geef je Club gewoon energie om te ontploffen. Dat hebben we de rest van de eerste helft met ons meegedragen."

Het zijn momenten die je moet aangrijpen om een onverdiend punt te pakken. David Hubert