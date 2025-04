Kopecky met twijfels naar de Ronde na "zware dag": "Ik wou zelf dat ik een verklaring had"

Dat ze nog op de 2e plek eindigde in Dwars door Vlaanderen, was voor Lotte Kopecky zelf een verrassing na een lastige dag op het zadel. De wereldkampioene had "niet het beste gevoel". "Hopelijk is het zondag beter in de Ronde", zei ze.

Een plekje op het podium? Vroeg het Lotte Kopecky op de Eikenberg en waarschijnlijk had ze het als een mission impossible gezien. De wereldkampioene had er "een heel raar gevoel".

"Ik heb geen idee hoe het komt, maar ik had er een moeilijk moment", gaf ze toe. "Gelukkig ben ik koppig en weiger ik op te geven, maar ik heb toch op veel momenten gedacht: wat doe ik hier?"

"Het was een zware dag voor mij. Ik wilde dat ik er zelf een verklaring voor had. Ik had in elk geval niet het beste gevoel. Het is nog straf dat ik de 2e plek kon halen met een mooie lead-out van Mischa Bredewold."

"Nochtans voelde ik me in het begin nog goed, tot ik op de Eikenberg volledig "paaltje stond". Uiteindelijk hebben we nog geprobeerd om er het beste uit te halen."